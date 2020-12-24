Власти Подмосковья рекомендовали работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем

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Власти Подмосковья рекомендовали работодателям сделать в регионе 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

"24 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем", – говорится в сообщении.

Уточняется, что выходной день устанавливается с сохранением заработной платы.

Накануне Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным днем. Глава государства выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать на региональном уровне, и отметил, что работа в последний день года обычно бывает своеобразной.

