Власти Свердловской области объявили 31 декабря выходным днем

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Власти Свердловской области сделали 31 декабря выходным днем, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

"По предложению фракции "Единая Россия" в Государственной думе, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем", – заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В департаменте уточнили, что для госслужащих выходной будет перенесен на 31 декабря с субботы, 26 декабря. Органы государственной власти региона и муниципалитеты также получили рекомендацию перенести выходной день с 26 на 31 декабря.

Отмечается, что организации других категорий определят режим труда и отдыха самостоятельно.

Накануне Владимир Путин призвал регионы сделать 31 декабря в этом году выходным днем. Глава государства выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать на региональном уровне, поскольку на федеральном уровне это сделать в настоящее время невозможно, а на местах соответствующие полномочия есть.

Последний день 2020 года сделали выходным в Чувашии и Костромской области. Также такое решение приняли в Мурманской области, в Крыму, Татарстане и Белгородской области. В этот день не будут работать и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Иркутской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае и на Чукотке.

Согласно действующему производственному календарю РФ, праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января. Первый рабочий день 2021 года приходится на 11 января.