Путин попросил Жириновского не обижаться на "Единую Россию" из-за 31 декабря

Владимир Путин попросил лидера ЛДПР Владимира Жириновского не обижаться на "Единую Россию" из-за предложения сделать 31 декабря выходным днем и порадоваться, несмотря на то, что его фракция давно предлагала эту инициативу.

Лидер "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил главе государства сделать 31 декабря выходным днем по всей стране.

Жириновский, который выступал позже, заявил, что предложение поддержали, только когда его озвучил Неверов, а в ЛДПР предлагали эту инициативу на протяжении 10 лет.

"Вы начали с того, что некоторые ваши коллеги в Госдуме присваивают хорошие предложения ЛДПР. Я думаю, что не нужно на них обижаться за это. Нужно порадоваться, что ваши идеи находят отражение в предложениях ваших коллег", – заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что никогда не постесняется сказать, что это была инициатива именно ЛДПР.

Ранее специалисты Роструда рассказали, что 31 декабря работодатели имеют право предоставить сотрудникам выходной. Согласно действующему производственному календарю РФ, праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января. Первый рабочий день 2021 года – 11 января.