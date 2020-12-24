Власти Москвы рассчитывают на стабилизацию ситуации с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Столичные власти рассчитывают на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Об этом заявил Сергей Собянин.

При этом градоначальник подчеркнул, что риски заразиться коронавирусом в Москве усиливаются.

Он отметил, что недавно в городе был побит рекорд по количеству вновь выявленных случаев COVID-19 и по численности госпитализации пациентов с инфекцией.

"К сожалению, приходится констатировать, что пандемия продолжает наступать, как и во всем мире. Конечно, мы надеемся, что ситуация стабилизируется и пойдет на спад, но пока этого не происходит", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава города подчеркнул, что в Москве развернули дополнительные мощности для лечения пациентов с коронавирусом.

"В связи с этим мной принято решение о мобилизации еще трех больших больничных корпусов наших стационаров для того, чтобы мы были готовы принять пациентов", – заявил Собянин.

Он добавил, что таким образом планируется подстраховать ситуацию с коронавирусом в Москве.

За последние сутки в столице зафиксировали 8 203 новых случая коронавируса. 1 772 заболевших COVID-19 были госпитализированы. 504 человека находятся на аппарате ИВЛ. В то же время из столичных больниц выписали 1 858 пациентов за минувшие 24 часа.

Всего в России за последние сутки обнаружили 29 935 новых случаев коронавирусной инфекции. Помимо Москвы, больше всех заболевших COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге, а также Московской, Нижегородской и Псковской областях. Всего за все время пандемии на территории РФ зафиксировали 2 963 688 случаев коронавируса.