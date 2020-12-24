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Москвичи смогут привиться от коронавируса в новогодние праздники. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, пункты вакцинации от COVID-19 будут работать все праздничные дни. Он добавил, что с понедельника, 28 декабря, открывается запись на вакцинацию для новых категорий жителей города, чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку.

Речь идет о занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды. Также записаться смогут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

"В новогодние и рождест­венские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом", – сказал мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве привились от коронавирусной инфекции уже 25 тысяч человек. Мэр отметил, что всего на вакцинацию записались уже 40 тысяч москвичей.

5 декабря прививки начали делать сотрудники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря в этот список вошли работники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг.

С 21 декабря сделать прививку от коронавирусной инфекции в Москве могут сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации.

В городе ежедневно с 08:00 до 20:00 работают 70 прививочных кабинетов на базе взрослых городских поликлиник. Постепенно число пунктов вакцинации в Москве может быть увеличено до 170.