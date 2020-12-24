Депутат МГД Шарапова: новый КТ-калькулятор позволит оказывать помощь быстрее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый КТ-калькулятор для определения степени поражения легких поможет врачам быстрее помогать пациентам в период пандемии, рассказала член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

По ее словам, КТ-калькулятор уже встроен в систему ЕМИАС, а для специалистов из регионов к нему открыт доступ на сайте ct.emias.mos.ru.

Шарапова пояснила, что КТ-калькулятор позволяет специалистам определить тяжесть пневмонии и поставить диагноз на основе КТ- и МРТ-снимков.

"Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов сразу же сопоставляют с результатами КТ этих же пациентов. Нейронная сеть помогает врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии – и, соответственно, определиться с тактикой лечения", – приводит слова депутата Агентство "Москва".

Она добавила, что, если ситуация тяжелая, пациента сразу госпитализируют, сделают КТ-диагностику или рентген и немедленно приступят к лечению.

"Калькулятором смогут пользоваться те, у кого нет возможности срочно сделать компьютерную томографию", – добавила Шарапова.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва открыла уникальный сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови. Сервис создан на основе анализа данных свыше 500 тысяч человек. По словам мэра, КТ-калькулятор разработан совместно с исследователями МГУ имени Ломоносова и является нейронной сетью для оценки степени поражения легких.

Кроме того, московские КТ-центры рекомендованы к созданию в регионах. Отмечалось, что в столице благодаря организации таких центров удалось обеспечить быструю и доступную диагностику тех, у кого имелось подозрение на коронавирус, а также избежать тяжелых случаев и снизить нагрузку на стационары.