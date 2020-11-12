Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московские КТ-центры рекомендованы к созданию в регионах. Об этом сообщили в городском Оперштабе по ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что в Москве благодаря организации таких центров удалось обеспечить быструю и доступную диагностику тех, у кого имелось подозрение на коронавирус, а также избежать тяжелых случаев и снизить нагрузку на стационары.
"За все время работы в КТ-центрах провели более 300 тысяч КТ-исследований. Сейчас в Москве работает 22 КТ-центра. Минздрав России рекомендовал регионам создать амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – отметили в Оперштабе.
Сообщается, что амбулаторные КТ-центры создавались в Москве на базе городских поликлиник еще в апреле. Исследования, которые там проводятся, позволяют на ранних этапах обнаружить коронавирус и тем самым максимально быстро начать лечение.
"В Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения", – подчеркнули в Оперштабе.
Сообщается, что координатором работы КТ-центров выступает референс-центр. Его специалисты обеспечивают соблюдение единых стандартов диагностики. Они имеют доступ к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС ЕМИАС). Туда поступают все медицинские изображения, которые сделаны в столичных медицинских учреждениях.
Также врачи проводят вторичные описания исследований, если имеется сложный случай или если медик сам обратился в референс-центр. В задачи учреждения входит проведение выборочных проверок качества описаний, сделанных врачами амбулаторных КТ-центров, а также первичное описание исследований в случаях, когда не хватает ресурсов амбулаторного КТ-центра.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ издал приказ о создании амбулаторных центров диагностики в субъектах России. Сообщается, что в них должны применяться телемедицинские технологии для выявления коронавируса.
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