Минздрав РФ рекомендовал организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство здравоохранения России рекомендовало регионам организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

"Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа", – говорится в документе.

Минздрав также разрешил привлекать студентов третьих и более старших курсов медвузов к тестированию населения на коронавирус.

В начале октября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице за последние 4 года количество высокотехнологичных ПЭТ/КТ-исследований в столице выросло почти в 13 раз. Она отметила, что процедура включена в ОМС и с начала 2020 года услугой воспользовались более 40 тысяч пациентов.

