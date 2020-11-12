Минздрав разрешил привлекать студентов медвузов к тестированию населения на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения РФ разрешило привлекать студентов медицинских вузов к тестированию населения на коронавирус на дому. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

"Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи... лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более", – прописано в документе.

Учащихся вузов активно привлекали к работе в период весенней загруженности медицинских учреждений из-за коронавируса. В апреле Сергей Собянин поручил направить на практику в больницы студентов 4–5-х курсов.

По данным на начало ноября, порядка 75% пациентов с коронавирусом в России проходят лечение амбулаторно. По словам Михаила Мурашко, терапия COVID-19 на дому осуществляется при легком течении болезни и состоянии средней тяжести.

