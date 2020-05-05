Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:03

Студенты объяснили свое решение практиковаться в ковидных клиниках

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Студенты медицинских вузов подключились к борьбе с коронавирусом. Один из них – Андрей Корсунов – учится на педиатра на шестом курсе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

О том, что нужна помощь в инфекционных больницах, он узнал в апреле и решился пойти туда.

"Мама до сих сильно переживает, но мой выбор все же поддержала", – рассказал Андрей "Вечерней Москве".

На распределении он выбрал городскую больницу № 52. По словам медика, ему всегда готовы помочь и медсестры, и врачи.

В обязанности входят также уход за больными в реанимации, измерение их жизненных показателей. В определенное время он должен дать пациентам назначенные врачом лекарства.

Условия для студентов создали комфортные, насколько это возможно. Выделяют все средства защиты, бесплатно кормят и платят хорошую заработную плату, отметил Андрей.

Гораздо сложнее в эмоциональном плане, нежели в физическом, признает он. Хотя у студента уже был опыт работы в детской реанимации, ему все равно непросто смотреть на пациентов в тяжелом состоянии.

Другим студентам медицинских вузов Андрей советует быть более решительными и согласился, что страх – это нормально. "Но одно дело бояться и идти, а другое – стоять в стороне", – обратил внимание он.

Куда обращаться по вопросам во время коронавируса


Студент-медик 4 курса Дмитрий Млечко стал одним из первых, кто решил войти в "красную" зону. Он трудоустроился медбратом в отделение для инфицированных коронавирусом Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого.

Еще один четверокурсник Максим Мытник – будущий педиатр. В апреле он пошел на практику в Коммунарку.

Студентка 6 курса педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Мария Милехина работает в терапевтическом отделении больницы № 40 в Коммунарке. Ей наиболее близка работа с детьми. Студентка 5 курса факультета "Лечебное дело" Сабира Тамбиева тоже оказалась в числе добровольцев: она устроилась медсестрой.

В Депздраве сообщили, что студенты медвузов получат надбавку за шестичасовую практику в коронавирусных стационарах в Москве. Студентам-практикантам положены ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч рублей, студентам на должности младшей медсестры – 115 тысяч рублей, на должности медсестры – 175 тысяч.

Доплаты президента России и мэра Москвы за работу с пациентами с подозрением на COVID-19 составят в общей сумме 100 тысяч рублей. Суммарно студенты в коронавирусных стационарах смогут заработать до 175 тысяч рублей.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать