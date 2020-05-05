Студенты объяснили свое решение практиковаться в ковидных клиниках

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Студенты медицинских вузов подключились к борьбе с коронавирусом. Один из них – Андрей Корсунов – учится на педиатра на шестом курсе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

О том, что нужна помощь в инфекционных больницах, он узнал в апреле и решился пойти туда.

"Мама до сих сильно переживает, но мой выбор все же поддержала", – рассказал Андрей "Вечерней Москве".

На распределении он выбрал городскую больницу № 52. По словам медика, ему всегда готовы помочь и медсестры, и врачи.

В обязанности входят также уход за больными в реанимации, измерение их жизненных показателей. В определенное время он должен дать пациентам назначенные врачом лекарства.

Условия для студентов создали комфортные, насколько это возможно. Выделяют все средства защиты, бесплатно кормят и платят хорошую заработную плату, отметил Андрей.

Гораздо сложнее в эмоциональном плане, нежели в физическом, признает он. Хотя у студента уже был опыт работы в детской реанимации, ему все равно непросто смотреть на пациентов в тяжелом состоянии.

Другим студентам медицинских вузов Андрей советует быть более решительными и согласился, что страх – это нормально. "Но одно дело бояться и идти, а другое – стоять в стороне", – обратил внимание он.

Куда обращаться по вопросам во время коронавируса



Студент-медик 4 курса Дмитрий Млечко стал одним из первых, кто решил войти в "красную" зону. Он трудоустроился медбратом в отделение для инфицированных коронавирусом Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого.

Еще один четверокурсник Максим Мытник – будущий педиатр. В апреле он пошел на практику в Коммунарку.

Студентка 6 курса педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Мария Милехина работает в терапевтическом отделении больницы № 40 в Коммунарке. Ей наиболее близка работа с детьми. Студентка 5 курса факультета "Лечебное дело" Сабира Тамбиева тоже оказалась в числе добровольцев: она устроилась медсестрой.

В Депздраве сообщили, что студенты медвузов получат надбавку за шестичасовую практику в коронавирусных стационарах в Москве. Студентам-практикантам положены ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч рублей, студентам на должности младшей медсестры – 115 тысяч рублей, на должности медсестры – 175 тысяч.

Доплаты президента России и мэра Москвы за работу с пациентами с подозрением на COVID-19 составят в общей сумме 100 тысяч рублей. Суммарно студенты в коронавирусных стационарах смогут заработать до 175 тысяч рублей.