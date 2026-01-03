РИА Новости: США нанесли удары по газопроводу в Каракасе

Фото: ТАСС/AP/Matias Delacroix

США ударили по нескольким объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе. Об этом РИА Новости рассказал источник в правительстве столицы Венесуэлы.

Собеседник агентства заявил, что взрывы продолжаются.

В свою очередь, газета New York Times со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрывы стали менее интенсивными, но звуки военных самолетов над городом все еще слышны.

Семь взрывов прогремели в столице Венесуэлы Каракасе в субботу, 3 января. До этого над городом пролетели самолеты. После взрывов была обесточена южная часть города, где поблизости находится крупная военная база.

В связи с этим президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны, а также о мобилизации национальных сил для противодействия агрессии. Было поручено развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации и управления органов всеобъемлющей обороны на всей территории Венесуэлы.

Глава МИД страны Иван Хиль Пинто заявил, что Венесуэлу атаковали США, причем атаке подверглись как военные, так и гражданские объекты. По его словам, целью американской атаки является захват стратегических ресурсов республики, включая нефть и полезные ископаемые. Коме того, это попытка подорвать политическую независимость нации.

Позже в СМИ появилась информация, что Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле в рамках военной операции.

Взрывы раздавались в двух основных аэропортах республики. Сначала атаке подвергся аэропорт имени Симона Боливара недалеко от столицы страны Каракаса, затем взрывы прозвучали у аэропорта Ла-Карлота. Также сообщалось о девяти военных вертолетах, пролетающих над Каракасом.

