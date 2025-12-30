Форма поиска по сайту

30 декабря, 05:21

Политика
CNN: ЦРУ нанесло удар по портовому объекту на побережье Венесуэлы

ЦРУ ударило беспилотником по портовому объекту в Венесуэле

Фото: 123RF.com/aapsky

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в декабре нанесло удар с помощью беспилотника по портовому объекту на побережье Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, удар был нанесен по удаленному причалу, который, как считают в Вашингтоне, использовался венесуэльской группировкой Трен де Арагуа для хранения наркотиков и их погрузки на суда. В момент удара на причале никого не было, в связи с чем пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что США перебросили дополнительные силы в район Карибского моря. В частности, туда направили большое количество самолетов, предназначенных для проведения специальных операций.

Позже президент США Дональд Трамп объявил о возможном расширении борьбы с международными наркокартелями за счет наземных операций в странах Латинской Америки.

Новости мира: американские военные захватили танкер с венесуэльской нефтью

