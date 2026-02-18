18 февраля, 03:59Политика
Илон Маск призвал Netflix снять сериал, в котором он был бы темнокожим
Фото: depositphotos/ChinaImages
Американский предприниматель Илон Маск призвал стриминговую компанию Netflix создать сериал, где он предстанет в образе темнокожего мужчины. Таким образом, он ответил на публикацию одного из пользователей социальной сети X.
Автор поста разместил изображение, сгенерированное нейросетью, которое было стилизовано под постер вымышленного сериала о Маске. На картинке основатель SpaceX и Tesla изображен темнокожим в окружении инопланетных существ.
"Пожалуйста, сделайте так, чтобы это произошло. Это было бы невероятно", – написал Маск.
Ранее предприниматель предсказал США банкротство из-за госдолга. По его мнению, справиться с угрозой банкротства Штатам из-за стремительно растущего государственного долга смогут только искусственный интеллект и роботы.