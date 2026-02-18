Пользователи YouTube из США сообщили о масштабном сбое в работе видеохостинга

Фото: depositphotos/2nix

Пользователи YouTube из Соединенных Штатов заявили о масштабных сбоях в работе видеохостинга. Об этом сообщается в сервисе Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что всего поступило свыше 338 тысяч жалоб. Проблемы в работе сайта начались примерно в 03:40 по московскому времени.

До этого аналогичный случай произошел 16 октября 2025 года. На проблемы с доступом к YouTube, YouTube Music и YouTube TV пожаловались более 342 тысяч человек.

При этом наибольшее количество жалоб пришлось на США – свыше 268 тысяч, в Великобритании о проблемах сообщили 62 тысячи пользователей, а в Японии – 19 тысяч.