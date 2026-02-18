25,3 тысячи рублей составил средний размер пенсии россиян в 2026 году

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Средний размер пенсии в России по итогам января 2026 года составил почти 25,3 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

Отмечается, что этот показатель учитывает выплаты как работающим, так и неработающим пенсионерам. За год размер выплат увеличился примерно на 2 тысячи рублей: в январе 2025-го средняя пенсия находилась на уровне 23,1 тысячи рублей.

Лидером по размеру пенсионного обеспечения стал Центральный федеральный округ, где средняя выплата достигла 25,484 тысячи рублей.

Ранее СМИ со ссылкой на информацию СФР сообщили, что средний размер пенсии неработающих россиян в декабре 2025 года достиг почти 24 тысячи рублей. При этом в декабре 2024 года размер пенсии неработающих пенсионеров составил около 21,7 тысячи рублей.