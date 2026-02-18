Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 февраля, 06:58

Политика

В Госдуму внесут законопроект о налоге на дорогостоящие автомобили

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым подготовили законопроект, предполагающий введение разового сбора при покупке дорогостоящих автомобилей, яхт, самолетов и вертолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс, которые обяжут покупателей уплачивать дополнительный налог при приобретении дорогостоящих транспортных средств. Под действие новых норм подпадают автомобили ценой выше 20 миллионов рублей, а также яхты, катера, самолеты и вертолеты стоимостью свыше 50 миллионов рублей.

Отмечается, что ставка налога станет прогрессивной и составит от 1 до 4% от цены покупки в зависимости от ее категории. Уплатить сбор необходимо будет единовременно: либо при постановке транспорта на государственный учет, либо в течение 30 дней с даты приобретения (если регистрация не требуется). Без подтверждения оплаты пройти регистрацию будет невозможно.

Помимо этого, законопроект корректирует налогообложение элитной недвижимости. Авторы предлагают повысить ставки для объектов высокой стоимости. Для владельцев недвижимости ценой от 350 до 450 миллионов рублей налог может составить 3%. Если объект оценивается дороже 550 миллионов рублей, ставка достигнет 4%.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что принятие закона не только увеличит поступления в региональные и местные бюджеты, но и создаст стимулы для более рационального подхода к владению дорогим движимым и недвижимым имуществом.

Ранее в Госдуме предложили автоматизировать начисление налоговых вычетов. Вице-спикер ГД Борис Чернышов напомнил, что существующий порядок подачи документов на налоговый вычет включает сбор бумажной документации, заполнение декларации 3-НДФЛ и подачи ее в установленные сроки. По его мнению, для многих россиян, особенно пенсионеров и маломобильных граждан, это становится непреодолимым барьером.

политикатранспортобщество

