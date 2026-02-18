Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 07:48

Транспорт

Сайт аэропорта Шереметьево недоступен по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный сайт аэропорта Шереметьево временно недоступен по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Профильные службы аэропорта проводят необходимые работы для скорейшего восстановления веб-ресурса. О запуске его работы дополнительно проинформируют.

В пресс-службе рекомендовали пассажирам узнавать информацию о рейсах на табло, стойках информации, через контакт-центр Шереметьево по телефонам + 7 (495) 578-65-65 и +7 (925) 100-65-65, по электронному адресу callcenter@svo.su и через телеграм-чат @info_SVO. Кроме того, граждане могут воспользоваться контакт-центрами авиаперевозчиков.

Ранее сбой произошел в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Из-за этого были ограничены регистрация пассажиров и багажа. Сервисом пользуются более 60 авиакомпании, а в России через него проходит 80–90% бронирований билетов.

Спустя время система возобновила работу. Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема у провайдера – компании "Сирена Трэвел".

Читайте также


транспорттехнологии

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика