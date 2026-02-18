Сайт аэропорта Шереметьево недоступен по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный сайт аэропорта Шереметьево временно недоступен по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Профильные службы аэропорта проводят необходимые работы для скорейшего восстановления веб-ресурса. О запуске его работы дополнительно проинформируют.

В пресс-службе рекомендовали пассажирам узнавать информацию о рейсах на табло, стойках информации, через контакт-центр Шереметьево по телефонам + 7 (495) 578-65-65 и +7 (925) 100-65-65, по электронному адресу callcenter@svo.su и через телеграм-чат @info_SVO. Кроме того, граждане могут воспользоваться контакт-центрами авиаперевозчиков.

Ранее сбой произошел в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Из-за этого были ограничены регистрация пассажиров и багажа. Сервисом пользуются более 60 авиакомпании, а в России через него проходит 80–90% бронирований билетов.

Спустя время система возобновила работу. Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема у провайдера – компании "Сирена Трэвел".