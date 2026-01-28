28 января, 16:29Технологии
Технический сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Технический сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте", свидетельствуют данные портала Downdetector.
На общий сбой сайта пожаловались 62% пользователей, еще 14% указали на общий сбой, 12% – на неполадки в работе мобильного приложения, 6% заявили о трудностях с получением уведомлений, 3% рассказали о проблемах в личном кабинете.
Сообщения поступают из Москвы, Кабардино-Балкарской Республики, Мурманской, Белгородской и Калининградской областей.
Ранее сбой возник в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Из-за этого были ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление билетов.
Спустя время работу Leonardo возобновили. Как указали в "Ростехе", сбой произошел из-за внутренней технической проблемы у провайдера – компании "Сирена Трэвел".
