Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Технический сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте", свидетельствуют данные портала Downdetector.

На общий сбой сайта пожаловались 62% пользователей, еще 14% указали на общий сбой, 12% – на неполадки в работе мобильного приложения, 6% заявили о трудностях с получением уведомлений, 3% рассказали о проблемах в личном кабинете.

Сообщения поступают из Москвы, Кабардино-Балкарской Республики, Мурманской, Белгородской и Калининградской областей.

Ранее сбой возник в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Из-за этого были ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление билетов.

Спустя время работу Leonardo возобновили. Как указали в "Ростехе", сбой произошел из-за внутренней технической проблемы у провайдера – компании "Сирена Трэвел".