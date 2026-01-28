Сервис "Мосбилет" подготовил тематическую подборку комедий Театра сатиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку комедийных спектаклей Театра сатиры в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Иван Васильевич"

История инженера – изобретателя машины времени, управдома, которому пришлось притворяться Иоанном Грозным, и царя, который переместился в Москву XX века, уже знакома многим зрителям по экранизации режиссера Леонида Гайдая. События пьесы Михаила Булгакова были перенесены им из времен нэпа в 1970-е сознательно.

Театр сатиры же перенесет гостей в 30-е годы. Режиссером выступил Сергей Газаров, который занимался изучением исторических материалов для того, чтобы достоверно передать то время. Над декорациями работали народный художник России Владимир Арефьев и Мария Боровская.

Увидеть постановку могут зрители старше 16 лет 11 марта.

"Укрощение строптивой"

"Укрощение строптивой" является эталоном шекспировской комедии. В центре сюжета две дочери синьора Баптисты – наследницы огромного состояния. У спокойной Бьянки много кандидатов на роль будущего мужа, а темпераментную Катарину мужчины опасаются. При этом Петруччо считает, что скверный характер не проблема, если речь идет о выгодной женитьбе.

Эту постановку Театр сатиры показывает зрителям уже более 30 лет. Режиссер – народный артист СССР Валентин Плучек. За костюмы и декорации отвечает народный художник СССР Валерий Левенталь. На сцене можно будет увидеть Антона Буглака, Александра Воеводина и других актеров.

Спектакль пройдет 1 февраля, 5 и 18 марта. Зрителями могут стать жители и гости столицы старше 16 лет.

"Бешеные деньги"

Драматург Александр Островский считал бешеными деньгами те средства, которые достались человеку легко и также небрежно потратились. В центре сюжета светская львица Лидия Чебоксарова, для которой не имеет значения капитал будущего супруга. Однако у влюбленного в нее провинциала совсем другие взгляды.

В 1981-м постановку по мотивам пьесы Островского поставил Андрей Миронов. В 2013-м она вернулась в репертуар театра благодаря Андрею Зенину. При этом режиссерский замысел особо не изменился. История рассказывает о легком обогащении, пренебрежении дружбой и любовью.

Увидеть спектакль могут зрители старше 12 лет 5 февраля и 17 марта.

"Ночь ошибок"

"Ночь ошибок" была написана в 1773 году английским писателем Оливером Голдсмитом. Это история об ошибках, которые совершает герой с утра и которые разрешаются ближе к ночи. Зрители увидят забавные ситуации и розыгрыши.

Поставил "Ночь ошибок" в Театре сатиры заслуженный артист России Павел Любимцев. Главные роли исполнят народная артистка России Светлана Рябова, Александр Чернявский, Сергей Колповский.

Постановка будет доступна для просмотра 15 февраля и 10 марта для зрителей старше 16 лет.

"Слишком женатый таксист"

На русском языке пьеса Рэя Куни доступна в переводе Михаила Мишина. Впервые она получила название "Особо любящий таксист", но также известна как "Слишком женатый таксист", "Особо влюбленный таксист", "Ночной таксист", "Две жены". Это история о таксисте, который имеет двух жен, не знающих друг о друге. Однако все меняется из-за дорожного происшествия.

В Театре сатиры комедию ставили и Александр Ширвиндт, и Юрий Васильев. За декорации отвечал заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

Постановка пройдет 3 февраля и 4 марта для зрителей старше 18 лет.

"Невиновный"

Это история о том, как члены одной семьи подозревают друг друга в убийстве после найденного в саду трупа. При этом окажется, что разгадка совсем неожиданная.

Впервые пьесу показали в Вене в 1958 году. В России спектакль поставил Игорь Миркурбанов по комедии австрийского драматурга Фрица Хохвельдера. В Театре сатиры роли сыграют Евгений Герасимов, Юлия Пивень, Янина Студилина.

Увидеть спектакль могут зрители старше 12 лет 25 и 26 февраля, а также 6 марта.

Ранее сообщалось, что пользователи "Мосбилета" смогут посетить эксклюзивный показ спектакля Московского драматического театра имени А. С. Пушкина "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова. Он состоится 12 февраля и будет приурочен к 85-годовщине со дня рождения писателя.

Перед началом спектакля, в 18:30, в портретном фойе театра состоится обсуждение с автором инсценировки и режиссером Игорем Тепловым.