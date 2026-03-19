Эксперт Полтавская назвала главную причину жалоб мужчин на первом свидании

Жалобы мужчин больше всего раздражают россиянок на первом свидании, заметили аналитики. Можно ли считать такую откровенность ред-флагом и какие еще сигналы говорят о том, что встречу лучше прекратить, разбирались Москва 24.

Мужчины тоже плачут?

Жалобы мужчин на жизнь являются раздражающим фактором на первом свидании для 63% женщин, сообщили СМИ со ссылкой на исследование одного из сервисов знакомств. В то же время для большинства мужчин (63%) главный тревожный сигнал – слова девушки о том, что он обязан нести все расходы и содержать ее.

Еще одним популярным ред-флагом стало обсуждение бывших партнеров с обвинениями в их адрес. О неприемлемости таких разговоров рассказали 51% женщин и 35% мужчин. Кроме того, раздражающими факторами респонденты назвали эгоцентричность (32% женщин и 20% мужчин) или, наоборот, излишне активный расспрос во время первой встречи (26 и 23% соответственно).

При столкновении с такими сигналами стратегии поведения расходятся: 63% женщин принимают решение больше не встречаться с собеседником, тогда как среди мужчин немедленно прекращают общение 34%. В то же время 33% мужчин для начала не против обсудить сложившуюся проблему.

В свою очередь, об увлечениях и хобби собеседника склонны спрашивать 24% мужчин и 29% женщин. Практически столько же респондентов (23 и 29%) интересуются планами на будущее, включая карьеру, жилье и мечты. Не против партнеры обсудить и темы семейных ценностей и детей: это интересно 21% мужчин и 26% женщин.

Также около трети участников опроса признались, что заранее обдумывают возможные темы для беседы. При этом респонденты не составляют детальный план, а лишь намечают для себя несколько ключевых вопросов. Системно подходят к подготовке лишь 11% мужчин и 10% женщин.

Назвали россияне и критерии успешности первой встречи. В частности, наиболее важным маркером для 56% мужчин и 53% женщин стала легкость диалога. При этом примерно для половины девушек важно совпадение жизненных ценностей, в то время как среди молодых людей этот вариант назвали 41% участников опроса. Кроме того, среди личных качеств чаще всего фигурировала искренность и честность (34% мужчин и 22% женщин), воспитание и уважительное отношение (30% и 35% соответственно).

Плюс ко всему финансовую ответственность и амбиции собеседника берут во внимание 19% женщин и порядка 5% мужчин. Еще 6% молодых людей признались, что для них важна самостоятельность девушки.

Жаловаться – нормально?

Бытует мнение, что женщины и мужчины будто меняются ролями: первые чаще занимают позицию сильных, независимых, психически устойчивых и взрослых, а вторые воспринимаются как психически незрелые "мальчики". Однако не все так однозначно, отметила в разговоре с Москвой 24 психолог, травмотерапевт Юлия Полтавская.

По ее словам, колоссальная нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин в активном репродуктивном возрасте испытывать дискомфорт. И они не всегда знают, как с ним справляться.





Юлия Полтавская психолог, травмотерапевт Мужчины стали гораздо более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто. Поэтому такое проявление не стоит трактовать как однозначно негативное. Скорее, речь о том, что за жалобами стоит большой запрос на поддержку.

Однако специалист подчеркнула, что при первой встрече обычно рассказывают о своих достоинствах и положительных качествах, поэтому потребность открыться может быть избыточной. Чтобы понять, готов ли собеседник к откровениям, стоит обратить внимание на то, как он общается, какие сигналы подает, насколько сам хочет говорить о себе. Если контакт есть, поделиться можно, если же нет, то делать этого не стоит, уточнила Полтавская.

"Когда женщина понимает, что формат монологов о тяжелой жизни ей не подходит, но сам человек в целом комфортен и приятен, уходить сразу не стоит. Можно попробовать мягко и аккуратно переключить внимание. Этично и корректно будет сначала нормализовать переживания человека, поблагодарить за доверие, ни в коем случае не обесценивать, а затем увести разговор в другое русло. Если спутник переключается, значит, слышит собеседника, он адекватен и восприимчив, и общение можно продолжать", – рассказала психолог.

Если человек не переключается, видит все в мрачном свете, использует много фраз категории "всегда, никогда", катастрофизирует и глобализирует ситуацию, это большой повод задуматься, стоит ли продолжать общение, отметила эксперт.

"В будущих отношениях такой человек, скорее всего, станет переносить негативные переживания на партнера, требовать избыточного внимания к своим процессам, но при этом сам окажется мало включен в чувства другого, будет неспособен вовремя дать поддержку. Возможна цикличность, при которой партнера не видят, а используют как инструмент для разгрузки. Это ощущается как использование, когда человек выполняет функцию, но его по факту не замечают, не считывают желаний и настроений", – рассказала специалист.

По словам психолога, среди других "красных флагов" на первых свиданиях стоит обращать внимание на то, как мужчина рассказывает о своем прошлом опыте. Если видит все свои отношения в негативном свете и рассуждает категориями: "Во всем виноват кто-то другой, а я один хороший", – значит, он не умеет брать на себя ответственность.

"Также важно, насколько он обходителен и галантен, замечает ли потребности партнерши, чувствует ли ее, слышит ли, обращает ли внимание на настроение. Обесценивает ли переживания, использует ли выражения, показывающие, что "это ерунда и не стоит переживать", – уточнила она.

Стоит обратить внимание и на обыкновенную вежливость: следит ли человек за своей речью, о чем и как рассказывает. Важно также, что он считает своими достижениями, а что неудачами, заключила Полтавская.

В свою очередь, консультант в сфере отношений, коуч Светлана Шаталина обратила внимание в беседе с Москвой 24, что на первых свиданиях у каждого существует собственная зона допустимого.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, коуч Если мужчина говорит о вещах, которые не вписываются в систему ценностей женщины, это "красный флаг". И здесь важно доверять интуиции и тому, что слышится в моменте. Когда кажется, что что-то не так в поведении собеседника, хорошо задать ему уточняющий вопрос: "Что это значит для вас?" И если возникает ощущение, что идет несостыковка между тем, что человек говорит, и тем, как он себя ведет, – это "красный флаг".

Кроме того, не стоит составлять четкие критерии успешного свидания, ведь чем жестче ожидания, тем больнее будет столкновение с реальностью. Эксперт уточнила, что, когда некоторые девушки и мужчины приходят в первый опыт отношений со списком требований к потенциальному партнеру и хотя бы по двум пунктам что-то не совпадает, они разворачиваются и уходят. Лучше же довериться случаю и интуиции, уверена Шаталина.

Понимая, что свидание неудачное и на нем дискомфортно, стоит честно поблагодарить человека за встречу и уделенное время и прямо сказать, что услышанное и увиденное не подходит. Не нужно ждать, что вдруг что-то поменяется, – ощущение дискомфорта возникает не просто так, заключила эксперт.

