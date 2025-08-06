Психолог Маремпольская назвала различия между подкаблучником и любящим мужчиной

День подкаблучника отмечается 6 августа. Почему в обществе появился такой термин и имеет ли он право на существование в XXI веке, разбиралась Москва 24.

"Не хочет обижать"

Во все времена подкаблучником считали мужчину, старающегося угодить своей избраннице. Например, кто-то обращал внимание на то, что он помогает женщине сесть за стол, придвинув стул, или снять верхнюю одежду. Однако, по словам клинического психолога Татьяны Маремпольской, чаще всего это говорит лишь о желании мужчины заботиться о своей спутнице.

"Любовь предполагает взаимозависимость в хорошем смысле этого слова. И когда мужчина любит женщину, основная его идея – это сделать ее счастливой. А как этого добиться? Сделать так, как она хочет, а это значит – послушать ее. При этом сам мужчина ко многому может относиться диаметрально противоположно, но ради любви к ней он делает так, как она хочет", – поделилась эксперт в разговоре с Москвой 24.

С мнением психолога согласилась сваха, телеведущая Роза Сябитова.

"Если мужчина отказывается от встречи с друзьями, потому что они с женой уже договорились о своих планах, то ничего вне нормы отношений в этом нет. Для меня это понятие того, что мужчина уважает свою жену", – подчеркнула она в разговоре с Москвой 24.



Роза Сябитова сваха, телеведущая Когда мужчина говорит, что "жена не пускает", он просто выбирает такую форму отказа. Но он уважает мнение своей супруги, не хочет ее обижать. Что такого? Наоборот, мне это говорит о том, что здесь хорошая семья, договорились, не хотят расстраивать друг друга.

При этом Сябитова отметила, что в первую очередь женщина обращает внимание на такие мужские качества, как забота и способность защитить ее.

"Женщины любят тех, кто выглядит состоятельным и является таковым, и имеет бойцовские качества. Во все времена именно такой тип мужчин, готовый взять на себя ответственность, защищать, оберегать и зарабатывать деньги, пользовался спросом у женского пола", – заключила она.

Нужно разделять

Психолог Татьяна Маремпольская подчеркнула, что изначально необходимо различать эти два понятия – заботливый любящий мужчина и настоящий подкаблучник. Последний старается угодить всем, пояснила она.

"Любящий спутник – это и лидер, и защитник, и добытчик. Он не пойдет на какие-то абсурдные действия, которые конфликтуют со здравым смыслом", – сказала она.





Татьяна Маремпольская клинический психолог А вот подкаблучник – это человек, зависимый от женщины, который переживает болезненную зависимость от внимания, взаимоотношений с ней, он боится ее потерять. И если любящий мужчина – подкаблучник только для своей любимой женщины, то зависимый готов угождать всем.

Эксперт подчеркнула, что зачастую мужчины обретают обидное прозвище из-за зависти в обществе.

"Когда другие женщины видят, как достойный мужчина во всем соглашается со своей женщиной, любит ее, боготворит, помогает надеть пальто и всячески ухаживает, у них может возникать зависть. Мужчина, так сказать, на подхвате у своей избранницы, но по отношению к другим девушкам он себя так не ведет. И когда они понимают, что у них самих в отношениях такого нет, просыпается зависть, и они считают такого мужчину подкаблучником", – объяснила она.

Маремпольская подчеркнула, что в заботе о партнере нет негативного подтекста и потому не стоит расценивать ее как слабость или повиновение женщине.