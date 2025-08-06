Психолог Маремпольская назвала различия между подкаблучником и любящим мужчиной

День подкаблучника отмечается 6 августа. Почему в обществе появился такой термин и имеет ли он право на существование в XXI веке, разбиралась Москва 24.
"Не хочет обижать"
Во все времена подкаблучником считали мужчину, старающегося угодить своей избраннице. Например, кто-то обращал внимание на то, что он помогает женщине сесть за стол, придвинув стул, или снять верхнюю одежду. Однако, по словам клинического психолога Татьяны Маремпольской, чаще всего это говорит лишь о желании мужчины заботиться о своей спутнице.
"Любовь предполагает взаимозависимость в хорошем смысле этого слова. И когда мужчина любит женщину, основная его идея – это сделать ее счастливой. А как этого добиться? Сделать так, как она хочет, а это значит – послушать ее. При этом сам мужчина ко многому может относиться диаметрально противоположно, но ради любви к ней он делает так, как она хочет", – поделилась эксперт в разговоре с Москвой 24.
С мнением психолога согласилась сваха, телеведущая Роза Сябитова.
"Если мужчина отказывается от встречи с друзьями, потому что они с женой уже договорились о своих планах, то ничего вне нормы отношений в этом нет. Для меня это понятие того, что мужчина уважает свою жену", – подчеркнула она в разговоре с Москвой 24.
При этом Сябитова отметила, что в первую очередь женщина обращает внимание на такие мужские качества, как забота и способность защитить ее.
"Женщины любят тех, кто выглядит состоятельным и является таковым, и имеет бойцовские качества. Во все времена именно такой тип мужчин, готовый взять на себя ответственность, защищать, оберегать и зарабатывать деньги, пользовался спросом у женского пола", – заключила она.
Нужно разделять
Психолог Татьяна Маремпольская подчеркнула, что изначально необходимо различать эти два понятия – заботливый любящий мужчина и настоящий подкаблучник. Последний старается угодить всем, пояснила она.
"Любящий спутник – это и лидер, и защитник, и добытчик. Он не пойдет на какие-то абсурдные действия, которые конфликтуют со здравым смыслом", – сказала она.
Эксперт подчеркнула, что зачастую мужчины обретают обидное прозвище из-за зависти в обществе.
"Когда другие женщины видят, как достойный мужчина во всем соглашается со своей женщиной, любит ее, боготворит, помогает надеть пальто и всячески ухаживает, у них может возникать зависть. Мужчина, так сказать, на подхвате у своей избранницы, но по отношению к другим девушкам он себя так не ведет. И когда они понимают, что у них самих в отношениях такого нет, просыпается зависть, и они считают такого мужчину подкаблучником", – объяснила она.
Маремпольская подчеркнула, что в заботе о партнере нет негативного подтекста и потому не стоит расценивать ее как слабость или повиновение женщине.