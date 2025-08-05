Психолог Самбурский рассказал, почему женщины в паре ищут для себя "запасной вариант"

В Сети распространилось исследование, согласно которому у каждой второй женщины в отношениях есть "запасной вариант" партнера. Почему девушки идут на такой шаг, разбиралась Москва 24.

Тревожный знак?

В соцсетях распространились результаты исследования, согласно которому у 50% женщин, состоящих в паре или браке, есть "запасной вариант" партнера на случай распада отношений. Аналитика была опубликована несколько лет назад в британском издании Daily Mail со ссылкой на данные компании OnePoll, однако ее снова начали обсуждать в Сети в начале августа 2025-го.





представитель компании OnePoll То, что наше исследование установило, что у 50% женщин, состоящих в отношениях, есть "план Б", является тревожным знаком.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие тысяча женщин, "планом Б" чаще всего является друг, который на протяжении долгого времени питал теплые чувства к девушке. Аналитики назвали и примерные критерии такого варианта – это молодой человек, которого она знает около семи лет и он "готов и ждет". Также зачастую "запасными" оказываются бывшие партнеры, коллеги и ситуативные знакомые, – например, по занятиям в спортзале.

Четверо из десяти опрошенных заявили, что познакомились с другим мужчиной, уже находясь в отношениях. Столько же заверили, что знакомство с "планом Б" произошло задолго до создания пары с нынешним избранником, говорится в исследовании.

Кроме того, примерно каждая десятая женщина призналась, что ее "запасной вариант" признавался ей в любви. А каждая пятая уверена, что тот готов ради нее на все, стоит только попросить. При этом примерно каждая четвертая женщина испытывает к "плану Б" такие же сильные чувства, как и к своей второй половинке. У порядка 12% женщин чувства даже сильнее, нежели к своему партнеру, выяснили аналитики.

При этом порядка 50% тех, у кого есть "запасной", заявили, что их вторая половинка знала о существовании "третьей стороны". Каждая пятая из них призналась, что может пошутить на эту тему, а у каждой третьей в паре мужчине некомфортно обсуждать эту тему. Этот же процент девушек признался, что "запасной" мужчина является другом ее партнера.

Однако, согласно результатам опроса, немногие женщины пошли бы на измену: по мнению каждой третьей, таких отношений с "планом Б" быть не может. Примерно каждая вторая уверена, что никогда нельзя говорить "никогда", и только каждая шестая считает, что такому роману стоит быть.

"Воспринимают на уровне холодильника"

На сегодняшний день женщин, которые присматривают себе "запасной вариант", стало меньше, утверждает в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский. По оценке на основе его личной практики, хотя бы раз в жизни рассматривали альтернативу нынешнему партнеру порядка 30–40% клиенток.





Станислав Самбурский клинический психолог Женщины часто идут на эмоциональную измену. Они начинают продумывать жизнь с новым человеком, представляя, что все будет по-другому.

"Если же говорить о физических изменах, то среди людей старше 35 лет на это идут порядка 25−30% мужчин и 15−25% женщин. У более младших поколений разница в гендерном соотношении практически равна нулю. При этом мужчины чаще идут на это и не считают какой-то проблемой", – сказал эксперт.

По его словам, мужчины делают это из-за желания новизны, а женщины – от нехватки эмоций.

"Девушки изменяют, потому что нет внимания: не дарят цветы, не делают комплиментов. К сожалению, люди в принципе не умеют говорить друг другу приятные вещи, а это очень важно. Чаще они заводят отношения, когда есть возможность чем-то эмоционально поделиться с человеком, что-то рассказать, обсудить. Женщины нуждаются в безопасности, и особенно эта потребность выражена у тех, кому ранее изменяли, или у состоявших в нестабильных союзах", – объяснил Самбурский.

Также желание найти "запасного партнера" может быть вызвано повседневной рутиной.

"Часто получается, что конфетно-букетный период заканчивается, и отношения превращаются в бытовые. У людей не остается никакого интереса друг к другу, никакого влечения, и они просто существуют рядом. Тогда женщина начинает присматриваться к мужчинам, не уходя из отношений. С другим она удовлетворяет свои эмоциональные потребности, общается, флиртует", – отметил психолог.

При этом Самбурский рассказал, что женщина зачастую не уходит из отношений, в которых не чувствует себя счастливой, поскольку общество может ее за это осудить.





Станислав Самбурский клинический психолог Особенно это ощущается, когда у пары есть дети. Внутренний запрет на разрушение семьи будет давить еще сильнее, женщина начнет держать себя в руках ради них, ради статуса замужней женщины из-за страха, что ее осудят. И если в таком случае есть "план Б", ей будет очень тяжело. Это двойная привязанность: официально она в одной паре, эмоционально – в другой.

"Если женщина видит, что ее воспринимают на уровне холодильника, а новый мужчина видит в ней человека, интересуется и исполняет ее желания, у нее возникает привязанность. Она начинает воображать себе новую жизнь. Особенно это опасно, если этот новый партнер не женат или занят, но ничего не испытывает к партнерше. И тогда сценарий начинает прокручиваться. В таком случае вероятность разрыва нынешних отношений сильно возрастает", – сказал Самбурский.

При этом психолог подчеркнул, что зачастую женщины не уходят из пары, поскольку не уверены в своем финансовом положении. По его словам, если она в этом плане чувствует себя независимой, шансы на расставание повышаются. Если же такой возможности нет, женщина попадает в состояние эмоционального ожидания, что однажды все изменится, заключил специалист.

