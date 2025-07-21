Психолог Кольцова объяснила, как воспитать в паре "тихую бытовую инициативу"

В Сети активно обсуждают "тихую бытовую инициативу" – явление в отношениях, при котором каждый из партнеров выполняет домашние дела без напоминаний и просьб. При этом оба не требуют взамен похвалы и превозношения. Как прийти к такой гармонии и чем может быть опасен такой формат, расскажет Москва 24.

"Кто-то живет иначе?"

В соцсетях появилось видео девушки, где она рассказывает о так называемой тихой бытовой инициативе в отношениях. В этом случае партнеры выполняют домашние дела без лишних напоминаний и просьб. По ее словам, такой подход делает совместную жизнь "проще и приятнее", а партнер будет "благодарен всю жизнь".

"Увидел в холодильнике испорченный огурец – спокойно выбросил. Закончилась туалетная бумага – купил новую, без лишних объявлений. Каша на плите убежала – убавил огонь или выключил", – объяснила автор видео.





автор видео Не надо устраивать громкий репортаж на весь дом: "Эй, а что это у тебя тут подгорает?" "А этот огурец давно пора выбросить". Просто делайте спокойно, без привлечения внимания. Вот тогда дома действительно станет легче дышать.

Ролик набрал больше сотни тысяч лайков, а пользователи в комментариях рассказали о своем опыте. К примеру, некоторые девушки удивились, узнав, что у кого-то в паре бывает как-то иначе.

"У меня такие отношения с супругом уже 8 лет. Для меня большое удивление, что кто-то живет иначе и предъявляет друг другу"; "Благодарю судьбу и Вселенную за мужа, который сам выбрасывает мусор, меняет баклажку в кулере вовремя, помоет посуду без просьб, починит и организует любое пространство", – рассказали пользовательницы.





пользовательница соцсети Я делаю, а потом устаю. А потом он такой: "Зачем ты это делаешь? Можно же не делать".

Однако другие пользователи подвергли критике подобный подход.

"ТБИ – тихое бытовое использование"; "Ужасно. Если мне помогают, то я хочу об этом услышать"; "Я тиран, мне нужно все контролировать", – отметили другие комментаторы.

При этом одна из девушек рассказала, что вынуждена объявлять возлюбленному о своих делах, "чтобы не выглядеть совсем бесполезной". А другая пользовательница призналась, что для нее молчаливое действие из-за особенностей воспитания означает невысказанную обиду.

Достижение гармонии

Чтобы "тихая бытовая инициатива" была нормой и домашние дела не становились причиной конфликтов, обговаривать их разделение стоит в самом начале отношений. Об этом Москве 24 рассказала психолог Екатерина Кольцова.

"Спустя несколько лет брака донести до партнера, что вы нуждаетесь в его помощи, будет намного сложнее, чем если поговорить об этом изначально. Необходимо выстроить диалог, иначе рано или поздно будет достигнута точка кипения, после чего произойдет скандал из-за одной невымытой чашки или не вынесенного пакета мусора", – сказала эксперт.





Екатерина Кольцова психолог Это можно преподнести через слова "Я мечтаю". Например, чтобы по утрам партнер готовил завтрак: "Я мечтаю проснуться от запаха свежесваренного тобой кофе". И если это действительно отношения, где союз основан на чувствах, партнер обязательно задумается, как порадовать свою половинку.

При этом люди, склонные к нарциссизму, проигнорируют любую просьбу своего избранника, поскольку не готовы прислушиваться к другим. Также зачастую в начале отношений люди пытаются казаться лучше, чем есть на самом деле. К примеру, девушки стараются показать себя хорошими хозяйками, после чего мужчины понимают, что их избранницы готовы брать на себя все домашние обязанности. По словам Кольцовой, поступать таким образом не стоит.

"От мужчин традиционно ожидаются цветы, подарки, приглашение в ресторан, а от женщин – уют, забота. Получается, что в период влюбленности для мужчины это закрепляется как норма. Когда спустя время избранница просит его о помощи по дому, он сильно удивляется, не соглашаясь на это", – сказала специалист.

Также психолог отметила, что для достижения гармонии в паре необходимо поощрять поступки, которые партнер делает с целью порадовать любимого человека.

"Работа по дому – недооцененная вещь: она почему-то считается очень легкой, но на самом деле это не так. Разумеется, наличие той же стиральной машины упрощает жизнь, но ее же нужно запустить, потом развесить белье. И, конечно, приятно, когда эти вещи замечают. Думаю, что второй стороне несложно похвалить другого человека", – заметила Кольцова.

По ее словам, похвала мотивирует человека продолжать делать домашние дела, а также придает ему уверенности, что его труд и он сам ценны для второй половины.





Екатерина Кольцова психолог Лучше не ругать за то, что человек не сделал, а хвалить за то, что было сделано.

При этом психолог объяснила, что мужчины действительно больше нуждаются в похвале, поскольку, по мнению большинства из них, дела по дому – больше женская обязанность.

"Большинство наших нынешних мужчин воспитывали женщины: мамы, бабушки, воспитатели-женщины в детском саду, учителя. С детства у них сложилось понимание, что девочки накрывают на стол, например, или убирают. Поэтому мужчины считают, что их самостоятельность – это что-то сверхъестественное", – рассказала Кольцова.

Однако не стоит опускать руки, если отношениям уже несколько лет, а понимания о необходимости такой "тихой" помощи так и нет. По словам психолога, в этой ситуации также нужно выйти на диалог.

"Не нужно устраивать сцен, крича, что женщина бесконечно устает. Агрессией исправить положение дел не получится: мужчина просто закроется в себе, как в коробочке, и ничего вообще делать не будет. Отношения же будут разрушаться", – добавила она.

Решение проблемы путем разговора – это взрослая позиция, и просить партнера о помощи не стыдно, заключила психолог.

