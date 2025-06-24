Психолог Кольцова объяснила тренд на эксплорейшншип в отношениях зумеров

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Зумеры практикуют эксплорейшншип в отношениях, так как относятся к выбору партнера более осознанно. Об этом рассказала Москве 24 психолог Екатерина Кольцова.

Ранее зарубежные СМИ рассказали о популярном подходе к отношениям у молодежи под названием эксплорейшншип (от англ. explore – исследовать и relationship – отношения). Приверженцы тренда предпочитают постепенно узнавать избранника и только после этого принимать решение о совместном будущем.

По мнению психолога, такой подход позволяет построить более гармоничные отношения. Также зумеры знают свои границы, а их эмоциональный интеллект намного взрослее по сравнению с теми же миллениалами.

"Последние в отношениях ведут себя менее осознанно и чаще ведутся на партнеров-нарциссов. У зумеров же есть тренд на "ред флаги": молодые люди четко понимают, какими качествами не должен обладать тот, с кем они хотят вступить в отношения", – подчеркнула Кольцова.





Екатерина Кольцова психолог У представителей этого поколения есть тенденция на осознанный брак: у них нет желания быстрее скрепить себя с кем-то брачными узами, поскольку сами являются самодостаточными. Поэтому наступает период более поздних браков.

Также эксперт отметила, что поколение Z стремится анализировать своих партнеров.

"Хотя раньше все было проще: влюбились и сошлись, а какой бэкграунд у человека за спиной – неважно. Сейчас не так: зумеры думают, анализируют. Меньше чем через год в брак они не вступают, но чаще это происходит значительно позже", – заключила Кольцова.

Ранее эксперты выявили самое одинокое поколение россиян. Оказалось, что почти каждый второй зумер испытывает одиночество, при этом большинство из них находят в этом и положительные стороны.

