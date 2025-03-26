"Известия": 43% зумеров чувствуют одиночество каждый день

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Почти каждый второй россиянин поколения зумеров испытывает одиночество. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

Эксперты провели исследование среди представителей четырех поколений граждан: бумеров (родились в 1946–1964 годах), иксов (1964–1980), миллениалов (1981–1996) и зумеров (1996–2012).

Согласно результатам опроса, 43% зумеров чувствуют одиночество каждый день, еще 18% испытывают такие ощущения несколько раз в неделю, 15% – несколько раз в месяц. Также 15% редко чувствуют одиночество и лишь 8% никогда его не ощущают. При этом 78% зумеров находят в одиночестве положительные стороны.

По словам специалистов, чем старше поколение, тем менее свойственно ему одиночество. Прожитый опыт и умение оставаться наедине с собой помогает не испытывать таких ощущений.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать в России программу помощи молодежи по преодолению тревоги и одиночества. По его мнению, следует открыть доступные центры бесплатной психологической помощи, организовать информационную кампанию по борьбе с мифами о психических девиациях, усилить программы ранней профориентации в школах.

Парламентарий считает, что это поможет молодым людям преодолеть одиночество, тревогу и деструктивные социальные идеологии.