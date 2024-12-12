Вице-спикер ГД Чернышов предложил создать программу для молодежи по преодолению тревоги

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать программу помощи молодым людям по преодолению тревоги и одиночества, сообщает RT.

Он обратил внимание, что в последние годы есть тенденция, когда молодые люди уходят в добровольную социальную изоляцию. Чернышов заявил, что сегодня почти каждый десятый молодой человек в России не учится, не работает и зачастую избегает соцактивности.

По его мнению, это не просто личный выбор, а потенциальная угроза для будущего экономики страны и общества с учетом существующих демографических проблем и нехватки квалифицированных специалистов.

В связи с этим депутат считает необходимым разработать общенациональную программу психологической помощи и поддержки молодых людей, которая будет включать создание доступных центров бесплатной психологической помощи и проведение информационной кампании по борьбе с мифами о психических девиациях.

Также парламентарий призывает усилить программы ранней профориентации в школах, а также создавать платформы для взаимодействия молодых людей с наставниками и работодателями, заинтересованными в их адаптации на рынке труда.

По его мнению, это поможет молодым людям преодолеть одиночество, тревогу и деструктивные социальные идеологии. Также Чернышов считает, что создание межведомственной рабочей группы, которая займется разработкой этой программы, поможет обеспечить молодежи поддержку и дать ей возможность внести вклад в развитие страны.

Ранее сообщалось, что в РФ могут ввести дополнительную процедуру верификации для пользователей интернета, предлагающих услуги психолога. После прохождения проверки аккаунт или сообщество специалиста будет получать графическую маркировку "Этому психологу можно доверять". Те страницы, которые не прошли данную верификацию, будут отмечаться как подозрительные.