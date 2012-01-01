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11 декабря, 15:22

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Психолог Гайдай назвал неожиданный способ справиться с тревожностью

Уйти в другую реальность: как VR-очки помогают при стрессе

Стресс негативно отражается на здоровье человека, поэтому сегодня существует много методов борьбы с ним. Как помогают VR-очки при тревожности, рассказал в программе "Доктор 24" медицинский психолог Центра ментального здоровья Андрей Гайдай.

Как проявляется стресс

Фото: 123RF/andriano

Тревожность – это индивидуальное переживание, в то время как тревога – общее чувство, свойственное всем организмам, рассказал Андрей Гайдай.

Испытывать тревогу – это нормально. Она, как и любая другая эмоция, играет важную роль. Это ощущение полезно и необходимо для достижения определенных целей.
Андрей Гайдай
медицинский психолог Центра ментального здоровья

Тревога выполняет мобилизационную функцию, то есть организм начинает готовиться к стрессовому событию. У человека учащается дыхание, мышцы напрягаются, отключаются слизистые и активизируется иммунная система. Это необходимо, чтобы люди могли адаптироваться к изменяющимся условиям среды, объяснил врач.

Воздействие VR-очков

Фото: 123RF/superoke

Сегодня существует много способов, которые помогают бороться со стрессом. Один из них – использование VR-очков.

VR-очки действуют по принципу физиологического зеркала. Он заключается в том, что специалист измеряет различные биологические параметры, такие как температура, кожно-гальваническая проводимость, сердечный ритм и дыхательный цикл. При помощи обратной связи, которую мы предоставляем пациенту, он может видеть результаты своих действий.
Андрей Гайдай
медицинский психолог Центра ментального здоровья

Также у технологии есть температурный датчик, который измеряет разницу между вдохом и выдохом. Задача пациента – разместить его в носогубной складке. Затем человека погружают в виртуальный мир на берег океана и отслеживают дыхание.

Когда человек тревожится или впадает в панику, дыхание становится частым. Мы начинаем делать вдохи быстрее, а выдохи забываем. Однако под контролем техники пациент отслеживает оба процесса.
Андрей Гайдай
медицинский психолог Центра ментального здоровья

С помощью программы уменьшается частота дыхания, снижается ритм сердечных сокращений, а кровь насыщается кислородом. Это улучшает общее состояние и нормализует качество сна, заключил Гайдай.

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