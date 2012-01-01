Психолог Гайдай назвал неожиданный способ справиться с тревожностью

Стресс негативно отражается на здоровье человека, поэтому сегодня существует много методов борьбы с ним. Как помогают VR-очки при тревожности, рассказал в программе "Доктор 24" медицинский психолог Центра ментального здоровья Андрей Гайдай.
Как проявляется стресс
Тревожность – это индивидуальное переживание, в то время как тревога – общее чувство, свойственное всем организмам, рассказал Андрей Гайдай.
Тревога выполняет мобилизационную функцию, то есть организм начинает готовиться к стрессовому событию. У человека учащается дыхание, мышцы напрягаются, отключаются слизистые и активизируется иммунная система. Это необходимо, чтобы люди могли адаптироваться к изменяющимся условиям среды, объяснил врач.
Воздействие VR-очков
Сегодня существует много способов, которые помогают бороться со стрессом. Один из них – использование VR-очков.
Также у технологии есть температурный датчик, который измеряет разницу между вдохом и выдохом. Задача пациента – разместить его в носогубной складке. Затем человека погружают в виртуальный мир на берег океана и отслеживают дыхание.
С помощью программы уменьшается частота дыхания, снижается ритм сердечных сокращений, а кровь насыщается кислородом. Это улучшает общее состояние и нормализует качество сна, заключил Гайдай.