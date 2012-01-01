Психолог Гайдай назвал неожиданный способ справиться с тревожностью

Стресс негативно отражается на здоровье человека, поэтому сегодня существует много методов борьбы с ним. Как помогают VR-очки при тревожности, рассказал в программе "Доктор 24" медицинский психолог Центра ментального здоровья Андрей Гайдай.

Как проявляется стресс

Тревожность – это индивидуальное переживание, в то время как тревога – общее чувство, свойственное всем организмам, рассказал Андрей Гайдай.





Андрей Гайдай медицинский психолог Центра ментального здоровья Испытывать тревогу – это нормально. Она, как и любая другая эмоция, играет важную роль. Это ощущение полезно и необходимо для достижения определенных целей.

Тревога выполняет мобилизационную функцию, то есть организм начинает готовиться к стрессовому событию. У человека учащается дыхание, мышцы напрягаются, отключаются слизистые и активизируется иммунная система. Это необходимо, чтобы люди могли адаптироваться к изменяющимся условиям среды, объяснил врач.

Воздействие VR-очков

Сегодня существует много способов, которые помогают бороться со стрессом. Один из них – использование VR-очков.





Андрей Гайдай медицинский психолог Центра ментального здоровья VR-очки действуют по принципу физиологического зеркала. Он заключается в том, что специалист измеряет различные биологические параметры, такие как температура, кожно-гальваническая проводимость, сердечный ритм и дыхательный цикл. При помощи обратной связи, которую мы предоставляем пациенту, он может видеть результаты своих действий.

Также у технологии есть температурный датчик, который измеряет разницу между вдохом и выдохом. Задача пациента – разместить его в носогубной складке. Затем человека погружают в виртуальный мир на берег океана и отслеживают дыхание.





Андрей Гайдай медицинский психолог Центра ментального здоровья Когда человек тревожится или впадает в панику, дыхание становится частым. Мы начинаем делать вдохи быстрее, а выдохи забываем. Однако под контролем техники пациент отслеживает оба процесса.

С помощью программы уменьшается частота дыхания, снижается ритм сердечных сокращений, а кровь насыщается кислородом. Это улучшает общее состояние и нормализует качество сна, заключил Гайдай.