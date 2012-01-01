Терапевт Бычков рассказал, как плавание помогает при астме и гипертонии

Регулярные походы в бассейны улучшают состояние легких, сосудов и иммунитета. Обо всех преимуществах плавания в программе "Доктор 24" рассказал врач-терапевт Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Сергей Бычков.

Профилактика заболеваний

Плавание благотворно влияет на организм при повышенном артериальном давлении, отметил Сергей Бычков.



Сергей Бычков врач-терапевт Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Температура тела человека составляет 36,6 градуса, а воды, как правило, – от 25 до 30. Такой температурный перепад позволяет артериям расслабиться, что положительно влияет на давление.

Кроме того, регулярное плавание улучшает эластичность сосудистых стенок, которые с возрастом могут стать жесткими и привести к гипертонии, добавил врач.

Также такая активность снижает частоту приступов астмы. Во время тренировки человек глубоко дышит, поэтому легкие и бронхиолы сильно расширяются. Это особенно важно, так как приступы болезни связаны именно со спазмами бронхиол и бронхов, объяснил эксперт.

Польза для иммунитета и фигуры

Плавание также улучшает защитные функции организма, что особенно важно в сезон простуд. Дело в том, что укрепить иммунитет можно с помощью температурных перепадов, которые схожи с закаливанием.





Сергей Бычков врач-терапевт Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ В реабилитационных центрах используются специальные методы лечения водой. Например, это контрастный душ Шарко, где горячие и холодные струи воды стимулируют нервную систему.

Помимо этого, как и любой вид физической активности, занятия в бассейне хорошо отражаются на фигуре. Например, при плавании стилем "баттерфляй" сжигается до 450 килокалорий, во время "брасса" – около 350–250, а при "кроле" – примерно 150. Поэтому регулярные занятия помогут поддержать нормальный вес.

Также плавание в бассейне обладает антистрессовым эффектом. Пребывание в воде способствует синтезу серотонина – гормона "радости", заключил Бычков.