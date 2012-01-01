Терапевт Бычков рассказал, как плавание помогает при астме и гипертонии

Регулярные походы в бассейны улучшают состояние легких, сосудов и иммунитета. Обо всех преимуществах плавания в программе "Доктор 24" рассказал врач-терапевт Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Сергей Бычков.
Профилактика заболеваний
Плавание благотворно влияет на организм при повышенном артериальном давлении, отметил Сергей Бычков.
Кроме того, регулярное плавание улучшает эластичность сосудистых стенок, которые с возрастом могут стать жесткими и привести к гипертонии, добавил врач.
Также такая активность снижает частоту приступов астмы. Во время тренировки человек глубоко дышит, поэтому легкие и бронхиолы сильно расширяются. Это особенно важно, так как приступы болезни связаны именно со спазмами бронхиол и бронхов, объяснил эксперт.
Польза для иммунитета и фигуры
Плавание также улучшает защитные функции организма, что особенно важно в сезон простуд. Дело в том, что укрепить иммунитет можно с помощью температурных перепадов, которые схожи с закаливанием.
Помимо этого, как и любой вид физической активности, занятия в бассейне хорошо отражаются на фигуре. Например, при плавании стилем "баттерфляй" сжигается до 450 килокалорий, во время "брасса" – около 350–250, а при "кроле" – примерно 150. Поэтому регулярные занятия помогут поддержать нормальный вес.
Также плавание в бассейне обладает антистрессовым эффектом. Пребывание в воде способствует синтезу серотонина – гормона "радости", заключил Бычков.