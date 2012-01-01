Эксперт Ткаченко поделилась важными правилами психогигиены

Правила психогигиены помогут справиться со стрессом, а также поддержат уровень активности. О них в программе "Доктор 24" рассказала клинический и медицинский психолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Галина Ткаченко.
Правила сна и отдыха
По словам Галины Ткаченко, психогигиена начинается со сна. В среднем необходимо спать семь-восемь часов, но куда важнее качество отдыха. Дело в том, что во время сна восстанавливается нервная система, которая поддерживает психическое здоровье. Поэтому нужно соблюдать три главных правила.
- Ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время, даже в выходные дни. При этом важно не пересыпать.
- Проветривать перед сном комнату, чтобы мозг хорошо функционировал. В ином случае человек не выспится.
- Обустроить место сна под привычки и особенности телосложения, чтобы спать было максимально комфортно.
Также необходимо правильно разделять время между досугом и работой. Некоторые люди трудятся по 10–12 часов, но эффективность не бесконечна. Кроме того, если сократить время на отдых, усталость будет лишь накапливаться.
Спорт и окружение
Также необходимо заниматься спортом. Даже недолгая пробежка (15–30 минут) снижает уровень гормона стресса и повышает количество эндорфинов и серотонина. При этом помогут даже энергичный шаг от метро до дома или разминка во время рабочего дня.
Помимо этого, еще одно важное правило психогигиены – избирательно относиться к информации.
Кроме того, следует внимательно выбирать окружение. Общение с позитивными и оптимистично настроенными людьми оказывает большое влияние на эмоциональное состояние, принося удовольствие и радость, подытожила Ткаченко.