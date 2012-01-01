Эксперт Ткаченко поделилась важными правилами психогигиены

Правила психогигиены помогут справиться со стрессом, а также поддержат уровень активности. О них в программе "Доктор 24" рассказала клинический и медицинский психолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Галина Ткаченко.

Правила сна и отдыха

По словам Галины Ткаченко, психогигиена начинается со сна. В среднем необходимо спать семь-восемь часов, но куда важнее качество отдыха. Дело в том, что во время сна восстанавливается нервная система, которая поддерживает психическое здоровье. Поэтому нужно соблюдать три главных правила.

Ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время, даже в выходные дни. При этом важно не пересыпать.

Проветривать перед сном комнату, чтобы мозг хорошо функционировал. В ином случае человек не выспится.

Обустроить место сна под привычки и особенности телосложения, чтобы спать было максимально комфортно.

Также необходимо правильно разделять время между досугом и работой. Некоторые люди трудятся по 10–12 часов, но эффективность не бесконечна. Кроме того, если сократить время на отдых, усталость будет лишь накапливаться.



Галина Ткаченко клинический и медицинский психолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Здесь важным моментом является разделение отдыха и труда. И если человек отдыхает активно: встречается с друзьями, ходит на футбол, в кино, театр, – это восстанавливает его ресурсы. Также иногда можно просто поваляться на диване или в уютной кровати дома – это тоже нормально. То есть человек должен сам понимать, какой вид досуга ему нужен, чтобы восстановиться.

Спорт и окружение

Также необходимо заниматься спортом. Даже недолгая пробежка (15–30 минут) снижает уровень гормона стресса и повышает количество эндорфинов и серотонина. При этом помогут даже энергичный шаг от метро до дома или разминка во время рабочего дня.

Помимо этого, еще одно важное правило психогигиены – избирательно относиться к информации.





Галина Ткаченко клинический и медицинский психолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ В течение дня человек получает огромное количество новостей со всех каналов: из интернета, телевидения, общения между собой. Мозг не в состоянии все это переварить, поэтому иногда у него происходит затор, провоцирующий тревожность и депрессию. Лучше оставить для себя одни-два новостных канала, чтобы не оказаться в информационном вакууме.

Кроме того, следует внимательно выбирать окружение. Общение с позитивными и оптимистично настроенными людьми оказывает большое влияние на эмоциональное состояние, принося удовольствие и радость, подытожила Ткаченко.

