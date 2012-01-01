Врач Дианова предупредила о серьезной опасности популярных диет

Любая диета заставляет организм испытывать стресс, поэтому сбросить вес с каждым разом становится сложнее. Как правильно достичь стройной фигуры, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова в программе "Доктор 24".

Нарушенный метаболизм

Во время похудения люди часто выбирают жесткие диеты с калорийностью ниже уровня основного обмена веществ. То есть они потребляют меньше энергии, которая необходима организму для поддержания жизнедеятельности в состоянии покоя. У каждого человека этот показатель индивидуален, предупредила Нурия Дианова.



Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Когда человек резко сокращает калорийность, а также отказывается от жирной пищи и фастфуда, он быстро худеет. Однако если он не усвоил главные принципы питания, то, вернувшись к привычному рациону, набирает еще больше килограммов.

Кроме того, организм может включить защитные механизмы, замедляющие метаболизм, особенно при низком уровне основного обмена. Для его расчета можно воспользоваться формулой Харриса-Бенедикта или пройти биопедансметрию. Это поможет понять, сколько калорий необходимо потреблять, чтобы не снизить скорость переваривания пищи.

Стресс и проблемы со здоровьем

С каждым разом похудение становится все труднее, организм начинает сопротивляться, ведь даже мысль о снижении веса – это стресс. Он провоцирует выделение кортизола, а это негативно отражается на иммунитете, отметила диетолог.

Также диета может вызвать проблемы со здоровьем. Например, высокобелковый рацион нередко приводит к образованию камней в почках, а низкожировой – к сухости кожи и потере мышечной массы.

Врач советует присмотреться к гарвардской тарелке питания. Согласно методу, нужно разделить блюдо на четыре части: одну четверть составляют животные и растительные белки, следующую – сложные углеводы, две трети – овощи, а остальное – фрукты.



Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Современные исследования показывают, что с возрастом люди теряют мышечную массу, если не занимаются физической деятельностью. Долгожители, как правило, ведут активный образ жизни, включая прогулки, занятия в саду, танцы или даже йогу.

Врач рекомендует проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Кроме того, физическая активность должна приносить удовольствие, заключила Дианова.