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20 ноября, 15:39

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Врач Дианова предупредила о серьезной опасности популярных диет

Страшные последствия стресса: чем опасны популярные диеты

Любая диета заставляет организм испытывать стресс, поэтому сбросить вес с каждым разом становится сложнее. Как правильно достичь стройной фигуры, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова в программе "Доктор 24".

Нарушенный метаболизм

Фото: 123RF/kitzcorner

Во время похудения люди часто выбирают жесткие диеты с калорийностью ниже уровня основного обмена веществ. То есть они потребляют меньше энергии, которая необходима организму для поддержания жизнедеятельности в состоянии покоя. У каждого человека этот показатель индивидуален, предупредила Нурия Дианова.

Когда человек резко сокращает калорийность, а также отказывается от жирной пищи и фастфуда, он быстро худеет. Однако если он не усвоил главные принципы питания, то, вернувшись к привычному рациону, набирает еще больше килограммов.
Нурия Дианова
врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения

Кроме того, организм может включить защитные механизмы, замедляющие метаболизм, особенно при низком уровне основного обмена. Для его расчета можно воспользоваться формулой Харриса-Бенедикта или пройти биопедансметрию. Это поможет понять, сколько калорий необходимо потреблять, чтобы не снизить скорость переваривания пищи.

Стресс и проблемы со здоровьем

Фото: 123RF/fizkes

С каждым разом похудение становится все труднее, организм начинает сопротивляться, ведь даже мысль о снижении веса – это стресс. Он провоцирует выделение кортизола, а это негативно отражается на иммунитете, отметила диетолог.

Также диета может вызвать проблемы со здоровьем. Например, высокобелковый рацион нередко приводит к образованию камней в почках, а низкожировой – к сухости кожи и потере мышечной массы.

Врач советует присмотреться к гарвардской тарелке питания. Согласно методу, нужно разделить блюдо на четыре части: одну четверть составляют животные и растительные белки, следующую – сложные углеводы, две трети – овощи, а остальное – фрукты.

Современные исследования показывают, что с возрастом люди теряют мышечную массу, если не занимаются физической деятельностью. Долгожители, как правило, ведут активный образ жизни, включая прогулки, занятия в саду, танцы или даже йогу.
Нурия Дианова
врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения

Врач рекомендует проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Кроме того, физическая активность должна приносить удовольствие, заключила Дианова.

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