Диетолог Миркискина рассказала, как похудеть к Новому году без вреда для здоровья

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Избавиться от лишнего веса за полтора месяца до Нового года возможно, но при этом необходимо придерживаться важных правил. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина.

По ее словам, чтобы похудеть, обязательно надо есть. Бесконечные разгрузочные дни, диеты с резким сокращением килокалорий и монодиеты не подойдут.



Мария Миркискина врач-диетолог При снижении веса рацион должен быть разнообразным, сбалансированным и приносить удовольствие. Лишь тогда можно будет избежать срывов и снизить вес на длительное время. В целом здоровое похудение – это когда за четыре-шесть недель уходит не более трех, максимум пяти килограммов.

Первое, что нужно сделать, – пересмотреть продуктовую корзину. Колбасные изделия, сосиски, любые другие виды переработанных мясных блюд, полуфабрикатов необходимо заменить птицей, рыбой и мясом. Сладости – торты, булочки, конфеты – фруктами и ягодами. А вместо сладких напитков начать пить больше простой чистой воды, посоветовала врач.

Также эксперт рекомендовала исключить из рациона всевозможные соусы, заправки и алкоголь и включить в него как можно больше различных видов овощей и зелени.

"Чтобы не мучиться с подсчетом калорий, советую для составления рациона использовать метод "Гарвардской тарелки". Его суть в том, чтобы визуально разделять тарелку на три части: половину должны занимать овощи и фрукты, одну четвертую – цельнозерновые, и еще одну четвертую – качественные белки. Из такой комбинации продуктов должны формироваться завтраки и обеды", – пояснила диетолог.

А вот из ужина на период активного похудения желательно убрать все гарниры, кроме овощных (исключение жареный картофель и пюре).



Мария Миркискина врач-диетолог Идеальным же ужином на это время станут мясные блюда из птицы или нежирной рыбы, приготовленные на пару или на гриле без добавления масла, отварные или запеченные. Плюс большая порция овощного салата, заправленного оливковым маслом (не более пяти миллилитров) или греческим йогуртом.

Для получения большего эффекта стоит включить в свой режим физическую активность. Например, заниматься фитнесом три-четыре раза в неделю. А если нет возможности, то хотя бы просто больше двигаться, стараясь делать не менее 10 тысячи шагов в день, заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина посоветовала есть пельмени не чаще двух раз в неделю, причем порция должна оставлять не более 150 граммов. Это мучное, жирное и белковое блюдо может привести к увеличению веса.