Диетолог Миркискина рассказала, как похудеть к Новому году без вреда для здоровья

12 ноября, 08:32Общество
Фото: depositphotos/tomwang
Избавиться от лишнего веса за полтора месяца до Нового года возможно, но при этом необходимо придерживаться важных правил. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина.
По ее словам, чтобы похудеть, обязательно надо есть. Бесконечные разгрузочные дни, диеты с резким сокращением килокалорий и монодиеты не подойдут.
Первое, что нужно сделать, – пересмотреть продуктовую корзину. Колбасные изделия, сосиски, любые другие виды переработанных мясных блюд, полуфабрикатов необходимо заменить птицей, рыбой и мясом. Сладости – торты, булочки, конфеты – фруктами и ягодами. А вместо сладких напитков начать пить больше простой чистой воды, посоветовала врач.
Также эксперт рекомендовала исключить из рациона всевозможные соусы, заправки и алкоголь и включить в него как можно больше различных видов овощей и зелени.
"Чтобы не мучиться с подсчетом калорий, советую для составления рациона использовать метод "Гарвардской тарелки". Его суть в том, чтобы визуально разделять тарелку на три части: половину должны занимать овощи и фрукты, одну четвертую – цельнозерновые, и еще одну четвертую – качественные белки. Из такой комбинации продуктов должны формироваться завтраки и обеды", – пояснила диетолог.
А вот из ужина на период активного похудения желательно убрать все гарниры, кроме овощных (исключение жареный картофель и пюре).
Для получения большего эффекта стоит включить в свой режим физическую активность. Например, заниматься фитнесом три-четыре раза в неделю. А если нет возможности, то хотя бы просто больше двигаться, стараясь делать не менее 10 тысячи шагов в день, заключила диетолог.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина посоветовала есть пельмени не чаще двух раз в неделю, причем порция должна оставлять не более 150 граммов. Это мучное, жирное и белковое блюдо может привести к увеличению веса.