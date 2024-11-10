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10 ноября, 08:30

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Врач Мухина рассказала, к чему приведет чрезмерное увлечение пельменями

Врач рассказала, к чему приведет чрезмерное увлечение пельменями

Фото: depositphotos/myviewpoint

Чрезмерное потребление пельменей может привести к набору веса, повышению холестерина, развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

В целом эксперт назвала пельмени универсальным продуктом, который быстро готовится и насыщает организм сразу и жирами, и белками, и углеводами. Мясо в сочетании с мучным долго переваривается, хорошо насыщает и согревает.

Однако при избыточном потреблении пельмени могут навредить здоровью.

Это мучное, жирное и белковое блюдо может привести к увеличению веса. Если часто употреблять жирное мясо, будет повышение холестерина и отсюда атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания.
Марият Мухина
врач-диетолог, доктор медицинских наук

По этой причине лучше есть пельмени не чаще двух раз в неделю, причем порция должна оставлять не более 150 граммов.

"Чтобы еда лучше переваривалась, нужны пищевые волокна. Поэтому стоит употреблять пельмени вместе с 200 граммами овощей", – добавила эксперт.

В свою очередь, для заправки можно использовать нежирную сметану или не более двух чайных ложек майонеза.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала пожилым людям не отказываться от употребления мяса. Она пояснила, что недостаточное потребление белка увеличивает риск переломов и потери мышечной массы.

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