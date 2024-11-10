Врач Мухина рассказала, к чему приведет чрезмерное увлечение пельменями

10 ноября, 08:30Общество
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Чрезмерное потребление пельменей может привести к набору веса, повышению холестерина, развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
В целом эксперт назвала пельмени универсальным продуктом, который быстро готовится и насыщает организм сразу и жирами, и белками, и углеводами. Мясо в сочетании с мучным долго переваривается, хорошо насыщает и согревает.
Однако при избыточном потреблении пельмени могут навредить здоровью.
По этой причине лучше есть пельмени не чаще двух раз в неделю, причем порция должна оставлять не более 150 граммов.
"Чтобы еда лучше переваривалась, нужны пищевые волокна. Поэтому стоит употреблять пельмени вместе с 200 граммами овощей", – добавила эксперт.
В свою очередь, для заправки можно использовать нежирную сметану или не более двух чайных ложек майонеза.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала пожилым людям не отказываться от употребления мяса. Она пояснила, что недостаточное потребление белка увеличивает риск переломов и потери мышечной массы.