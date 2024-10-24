Врач Соломатина назвала продукты, провоцирующие появление ранних морщин

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Употребление жареных и сладких продуктов, а также красного мяса может привести к раннему появлению морщин. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в первую очередь для кожи вредны жареные продукты – особенно те, которые имеют в своем составе глюкозу и сахара. В частности, речь идет о пончиках, фастфуде, жареном картофеле и продуктах в панировке.

"Все они фактически связываются с нашими белками и вызывают поперечные сшивки. Внешне это проявляется морщинами, ухудшением цвета лица", – указала эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Раннему появлению морщин могут способствовать и сладкие продукты, поскольку они разрушают коллаген.

Соломатина добавила, что часто сладкоежку можно распознать по "сахарному" лицу: оно тусклое, не светится и имеет морщины.

"Еще один продукт – красное мясо, его можно употреблять не чаще одного-двух раз в неделю. Оно вызывает выработку гомоцистеина – аминокислоты, которая провоцирует воспаление, что тоже способствует появлению морщин", – объяснила Соломатина.

Чтобы отсрочить процесс деформации кожи, диетолог порекомендовала включить в рацион продукты с содержанием бета-каротина – предшественника витамина A. Его источником являются красные, желтые и зеленые овощи и фрукты.

Помогает поддержать красоту и витамин E, который содержится в маслах, семечках и орехах. Не менее полезно есть продукты с омегой-3, которой богата жирная рыба, сказала Соломатина.

"Нам нужен хорошо усваиваемый белок, он будет являться строительным материалом для клеток. Это рыба, индейка, курица. Лучше есть продукты в тушеном, вареном или запеченном виде", – указала эксперт.

Помимо прочего, Соломатина посоветовала ежедневно пить воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса.





Елена Соломатина врач-диетолог Многие лишают себя жиров, но они тоже важны. Гидролипидный слой защищает нашу кожу от высыхания и повреждения. Можно употреблять оливковое, льняное масло, раз в день есть кусочек сливочного масла или маленький кусок сала.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала, по каким причинам могут рано появиться седые волосы. В частности, негативное влияние на выработку красящего пигмента оказывает стресс. Еще одна причина – несбалансированное питание, при котором в рационе нет овощей, фруктов и мяса, предупредила эксперт.

