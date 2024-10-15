Дерматолог Берендяева: кожа в отопительный сезон требует больше ухода

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Кожа в отопительный сезон требует больше ухода, отметила дерматолог Анастасия Берендяева. На фоне работы батарей воздух становится более сухим, что негативно отражается на состоянии кожи. Эксперт дала несколько советов, как не допустить пересушивания, пишет "Газета.ру".

В этот период умываться лучше всего теплой, а не горячей водой, посоветовала специалист. Так кожа сохранит больше влаги. Аналогичное правило действует и в отношении мытья рук, добавила врач.

"После душа используйте увлажняющие средства, нанося их на еще слегка мокрую кожу. Антибактериальное мыло может оказаться слишком жестким для рук. Чаще смазывайте их бальзамами, а для смягчения кутикулы втирайте оливковое масло", – рекомендовала Берендяева.

Также можно купить увлажнитель воздуха. Так, окружающая среда остается комфортной, когда в ней не меньше 30% воды, уточнила эксперт. При этом в помещении, где работает батарея, количество воды в воздухе снижается до 10%.

"Зимой наносите крем и надевайте перчатки до выхода на улицу, а ноги на ночь смажьте густым увлажняющим средством и оденьте в носки", – добавила врач.

Губы тоже необходимо увлажнять, для этого есть специальные бальзамы и вазелин. От сухости губ больше страдают те люди, у которых есть привычка их облизывать.

Тем, у кого чувствительная кожа, не следует умываться водой из-под крана. Также для улучшения состояния кожи свой рацион можно дополнить рыбьем жиром, отметила эксперт.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, о каких недугах может предупреждать темная кожа на локтях. По ее словам, с такой проблемой сталкиваются мужчины и женщины. Иногда подобный симптом проявляется при эндокринных заболеваниях вроде диабета или же при проблемах с надпочечниками, уточнила специалист. Вместе с тем темная кожа на локтях не всегда свидетельствует о какой-то патологии, так как может быть результатом и механического воздействия – трения.

