Врач назвала неожиданные причины потемнения кожи на локтях

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Темная кожа на локтях может быть признаком эндокринных заболеваний или результатом механического воздействия. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Специалист пояснила, что с таким симптомом могут сталкиваться как женщины, так и мужчины. "Темная кожа на локтях может быть проявлением каких-то эндокринных заболеваний. В частности, сахарного диабета, когда нарушается питание тканей", – объясняет врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт Кроме того, это могут быть проблемы с надпочечниками. Например, болезнь Аддисона, когда они теряют способность производить достаточное количество гормонов. Тогда бронзовая, темная кожа может появляться не только на локтях. Еще один возможный вариант – болезнь Иценко-Кушинга. Она развивается на фоне хронически повышенного уровня кортизола – гормона стресса в крови.

Также состояние кожи на локтях может ухудшаться при постоянном механическом воздействии на нее, в частности трении. "Например, у человека в силу своей профессиональной деятельности локти трутся об стол, допустим, при работе за компьютером. Естественно, с течением времени кожа может изменяться", – заключила Романенко.

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