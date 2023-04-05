Врач рассказал, какое опасное заболевание можно определить по состоянию ногтей

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Появление черных полос или пятен под ногтевой пластиной может сигнализировать о развитии меланомы. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Под ногтями могут появиться черные пятна или полосы, которые возникли не от удара, а сами по себе. Особенно если они неправильной формы и разного цвета, то есть имеются темные и светлые участки, это серьезный момент. Тут важно не пропустить меланому, потому что она бывает под ногтями и в зоне их роста, так же как и в любом другом месте в организме.

Кроме того, состояние ногтей может указывать и на другие заболевания. Например, если они часто ломаются, не исключено, что у человека имеется недостаток железа в организме. "Ногти и волосы – это придатки кожи, которые прежде всего страдают, когда у человека есть анемия. Ногти становятся ломкими, неживыми, сразу видно, что они какие-то нездоровые", – объясняет специалист.

Также ломкость ногтей может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой. Причем как при недостаточной выработке ее гормонов (гипотиреозе), так и при их избытке (гипертиреозе). "Что одно, что другое состояние внешне может проявляться ломкостью ногтей, истончением, выпадением волос. Просто при гипертиреозе люди будут худыми, а при гипотиреозе – наоборот, отечными, грузными", – говорит Хухрев.



(воспаление околоногтевого валика. – Прим. ред.) , какие-то язвочки, надо первым делом проверить цинк.

Алексей Хухрев врач-терапевт Цинк очень важен не столько для ногтей, сколько для околоногтевого валика. Поэтому, если у человека все время вокруг ногтей наблюдаются гнойнички, паронихия, какие-то язвочки, надо первым делом проверить цинк.

"Если мы говорим о развитии грибка, то это прежде всего утолщение, шелушение и ломкость ногтей", – заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили, что ломкость и расслоение ногтей может вызывать контакт с бытовой химией. Чтобы избежать этой проблемы, во время уборки и мытья посуды рекомендуется пользоваться перчатками. Помимо того, целостность ногтевой пластины может повреждаться агрессивными веществами, которые присутствуют в декоративных лаках и средствах для его снятия.



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