12:01Общество
Врач рассказал, какое опасное заболевание можно определить по состоянию ногтей
Фото: 123RF/bbbrrn
Появление черных полос или пятен под ногтевой пластиной может сигнализировать о развитии меланомы. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Кроме того, состояние ногтей может указывать и на другие заболевания. Например, если они часто ломаются, не исключено, что у человека имеется недостаток железа в организме. "Ногти и волосы – это придатки кожи, которые прежде всего страдают, когда у человека есть анемия. Ногти становятся ломкими, неживыми, сразу видно, что они какие-то нездоровые", – объясняет специалист.
Также ломкость ногтей может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой. Причем как при недостаточной выработке ее гормонов (гипотиреозе), так и при их избытке (гипертиреозе). "Что одно, что другое состояние внешне может проявляться ломкостью ногтей, истончением, выпадением волос. Просто при гипертиреозе люди будут худыми, а при гипотиреозе – наоборот, отечными, грузными", – говорит Хухрев.
"Если мы говорим о развитии грибка, то это прежде всего утолщение, шелушение и ломкость ногтей", – заключил эксперт.
Ранее россиян предупредили, что ломкость и расслоение ногтей может вызывать контакт с бытовой химией. Чтобы избежать этой проблемы, во время уборки и мытья посуды рекомендуется пользоваться перчатками. Помимо того, целостность ногтевой пластины может повреждаться агрессивными веществами, которые присутствуют в декоративных лаках и средствах для его снятия.
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