08:00Общество
Диетолог рассказала, какие продукты поддержат красоту ногтей
Фото: depositphotos/gubcio
Продукты, богатые белком, кальцием, витамином D, серой и хромом, помогают поддерживать красоту и здоровье ногтей. Об этом Москве 24 рассказала диетолог, эндокринолог Мария Дубская.
По ее словам, основу ногтя составляет кератин. Так как это белок, для здоровья ногтей важно употреблять богатые им продукты.
Сохранить ногти крепкими невозможно без кальция. Его много в молочных продуктах, поэтому от них не стоит отказываться. Если есть непереносимость, можно выбрать безлактозные варианты, посоветовала диетолог.
Усваиваться кальцию помогает витамин D, поэтому его уровень в организме тоже необходимо постоянно поддерживать. Много этого элемента в рыбе и яйцах, рассказала эксперт. Однако только с помощью продуктов добрать норму витамина D невозможно тем, кто живет в регионах с недостатком солнца. В данном случае не обойтись без приема специальных добавок, напомнила Дубская.
Кроме того, для роста и блеска ногтей нужен витамин Е: его много в авокадо, орехах и кунжуте. Также за блеск ногтей отвечает жирорастворимый витамин А, поэтому обязательно стоит включить в рацион морковь и оливковое масло, посоветовала специалист.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова рассказала, что ногти могут ломаться и расслаиваться из-за частого контакта рук с бытовой химией. Поэтому мыть посуду или проводить уборку нужно в перчатках.
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