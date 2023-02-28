Диетолог рассказала, какие продукты поддержат красоту ногтей

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Продукты, богатые белком, кальцием, витамином D, серой и хромом, помогают поддерживать красоту и здоровье ногтей. Об этом Москве 24 рассказала диетолог, эндокринолог Мария Дубская.

По ее словам, основу ногтя составляет кератин. Так как это белок, для здоровья ногтей важно употреблять богатые им продукты.





Мария Дубская диетолог, эндокринолог Сделать ногти крепкими и плотными помогает такой элемент, как сера. Ее много в крабах, омарах, морских гребешках, рыбе и яйцах. Блеск ногтям придает хром. Поэтому в меню регулярно должны быть богатые им говядина, тунец, помидоры, свекла.

Сохранить ногти крепкими невозможно без кальция. Его много в молочных продуктах, поэтому от них не стоит отказываться. Если есть непереносимость, можно выбрать безлактозные варианты, посоветовала диетолог.

Усваиваться кальцию помогает витамин D, поэтому его уровень в организме тоже необходимо постоянно поддерживать. Много этого элемента в рыбе и яйцах, рассказала эксперт. Однако только с помощью продуктов добрать норму витамина D невозможно тем, кто живет в регионах с недостатком солнца. В данном случае не обойтись без приема специальных добавок, напомнила Дубская.





Мария Дубская диетолог, эндокринолог Важны для здоровья ногтей и такие микроэлементы, как селен и цинк. Первого больше всего в бразильском орехе, яйцах и морепродуктах. Второй в максимальном количестве содержится в устрицах. Также богаты цинком говяжья печень, тыквенные и подсолнечные семечки, а также овсянка.

Кроме того, для роста и блеска ногтей нужен витамин Е: его много в авокадо, орехах и кунжуте. Также за блеск ногтей отвечает жирорастворимый витамин А, поэтому обязательно стоит включить в рацион морковь и оливковое масло, посоветовала специалист.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова рассказала, что ногти могут ломаться и расслаиваться из-за частого контакта рук с бытовой химией. Поэтому мыть посуду или проводить уборку нужно в перчатках.



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