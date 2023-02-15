Дерматолог объяснила, из-за чего на ногтях появляются белые пятна

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Главная причина появления белых пятен на ногтях – травматизация. Об этом Москве 24 рассказала дерматолог, косметолог, трихолог Алина Лукманова.

Вопреки распространенному мнению, лейконихия (так по-научному называют белые пятна на ногтях) не связана с дефицитом цинка, кальция, железа и других микроэлементов, пояснила она.



Алина Лукманова дерматолог, косметолог, трихолог Обычно матовые белые пятна образуются на ногтевой пластине вследствие микротравмы. Чаще всего наблюдается такое явление у детей, особенно у тех, которые имеют привычку грызть ногти.

Белые пятна могут появиться и после проведения агрессивного маникюра. А также в результате работы с различными химическими средствами, в том числе бытовой химией или краской. В этих случаях травмируется участок зоны роста ногтя и возникает полосовидная лейконихия, рассказала дерматолог.

Кроме того, встречается и наследственное состояние, которое называют тотальной или субтотальной лейконихией, при котором ногтевая пластина почти полностью становится белой.

Также существует мнение, что появление белых пятен может быть вызвано рядом внутренних причин: нарушением обменных процессов, патологиями ЖКТ, заболеваниями нервной системы. Но пока это только гипотеза, подчеркнула эксперт.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова рассказала, что причиной расслоения ногтей может быть частый контакт рук с бытовой химией. Однако дефект может также оказаться маркером таких заболеваний, как гипотиреоз, железодефицитная анемия, цирроз печени, ревматоидный артрит и псориаз.

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