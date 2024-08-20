Дерматовенеролог Охлопков: гормональные нарушения являются причиной акне

Фото: 123RF/annastasiia7

Одной из главных причин акне являются гормональные нарушения, вызванные дисбалансом андрогенов и эстрогенов, а также приемом некоторых препаратов. Об этом заявил врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук, профессор Виталий Охлопков, сообщает "Доктор 24".

Дисбаланс запускает воспаление и выработку кожного сала, уточнил врач. В юношеском возрасте это нормально, но взрослым с такой проблемой следует обратиться не только к дерматологу, но и к гинекологу-эндокринологу. Кроме того, может возникать поликистоз яичников, нарушения менструального цикла и другие гормональные проблемы, предупредил Охлопков.

Также причиной акне может стать неправильное ношение медицинских масок, отметил эксперт. Когда человек дышит в маске, то пары выдыхаемого воздуха размягчают кожу, увеличивают секрецию кожного сала и облегчают присоединение инфекций и бактерий. Помимо этого, резинки натирают кожу, что может провоцировать стрептококковую инфекцию.

Витамины В1 и В12 при неправильном усвоении, индивидуальной непереносимости или в больших дозах могут стать причиной акне, продолжил Охлопков. Среди лекарств появление прыщей провоцируют гормональные препараты и антибиотики. Необходимо принимать то, что назначил врач, так как самостоятельное назначение лекарств и витаминов может навредить организму, указал специалист.

Причиной акне может стать застой желчи или перегибы и камни в желчном пузыре, а также другие проблемы ЖКТ, продолжил дерматовенеролог. В этом случае высыпания чаще всего появляются в области подбородка и вокруг рта. Для назначения лечения нужно посетить гастроэнтеролога.

Ранее врач-венеролог, врач-дерматолог, врач-миколог Елизавета Абалухова рассказала, что обострение акне летом связано с чрезмерным воздействием УФ-лучей на кожу. По ее словам, при длительном пребывании на солнце происходит повреждение кожи и снижение ее защитных свойств: повышается активность сальных желез и возникает гиперпродукция кожного сала, что в дальнейшем приводит к закупорке выводных протоков желез.

