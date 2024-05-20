Врач Абалухова связала обострение акне летом с УФ-лучами

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Обострение акне в летний период связано с чрезмерным воздействием на кожу УФ-лучей, заявила врач-дерматолог, врач-венеролог, врач-миколог одной из частных столичных медицинских клиник Елизавета Абалухова.

Она напомнила, что в малых дозах ультрафиолетовое излучение может выполнять антисептическое действие, подавлять активности бактерий Propionibacterium acnes, а также уменьшать воспаление.

"Однако при длительном пребывании на солнце происходит повреждение кожи и снижение ее защитных свойств: повышается активность сальных желез, возникает гиперпродукция кожного сала, что впоследствии приводит к закупорке выводных протоков желез", – цитирует ее "Газета.ру".

Абалухова добавила, что из-за этого появляется гиперкератоз и загар. Последнее, по словам врача, является защитной реакцией в ответ на повреждение. Из-за этого, рассказала специалист, количество акне может только вырасти.



Чтобы избежать акнеформного дерматоза, который внезапно появляется летом, нужно использовать специальные некомедогенные гипоаллергенные солнцезащитные кремы, а также правильно смывать и увлажнять кожу после воздействия солнечных ванн.

"По возможности прятаться в тени и не находиться на солнце в период с 11:00 до 16:00", – заключила она.

Ранее заведующий отделением помощи на дому Городской поликлиники № 220 Москвы Роман Кулешов объяснял, что светлая кожа или кожа с большим количеством родинок требует тщательной подготовки к загару. Он указывал, что темный пигмент дает меланин, однако у светлокожих людей его количество снижено, из-за чего они могут получать ожоги.

