Дерматолог перечислила продукты, которые могут привести к возникновению прыщей

Фото: depositphotos/bhofack2

Молоко, газированные напитки, белый хлеб, рис, шоколад и пирожные могут привести к возникновению прыщей на коже, рассказала врач-дерматовенеролог Наталья Козлова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Она отметила, что возникновение высыпаний на лице может быть связано не только с несвоевременным очищением кожи или употреблением большого количества сладкого, но и с рядом продуктов. Например, употребление молока может привести к возникновению угревой сыпи из-за определенных гормонов, которые вырабатываются коровами во время беременности.

Также прыщи могут появиться, если в рационе человека есть газировка, белый хлеб, белый рис, шоколад и пирожные. По словам Козловой, углеводы и сахар усиливают выработку жира кожей, что и приводит к последствиям.

При этом у тех, кто употребляет достаточно много клетчатки, меньше шансов столкнуться с прыщами, а их кожа выглядит лучше, добавила врач. Диета, состоящая из продуктов с клетчаткой, позволяет человеку контролировать уровень сахара в крови, следовательно, предотвращает возникновение высыпаний на лице.

Среди продуктов Козлова выделила овсянку, бобы, яблоки и морковь, так как они наиболее доступны для граждан, желающих употреблять больше клетчатки в пищу.

Врач подчеркнула, что рацион должен быть сбалансированным по трем элементам – белкам, жирам и углеводам, а также соответствовать энергетическим затратам человека. Она также призвала людей не употреблять быстрые углеводы и фастфуд, лучше добавить овощи и чистую питьевую воду.

Если человек продолжает наблюдать на своей коже прыщи, Козлова советует обратиться к дерматологу, который сможет назначить наружное лечение.

Помимо высыпаний, кожа человека может со временем стареть, однако если люди будут правильно пользоваться солнцезащитным кремом, смывать косметику с лица перед сном, не пить газированные напитки и подбирать правильный уход, то этот процесс можно отсрочить, заявила врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры Анастасия Савина. Об этом сообщает Life.ru.

Первое правило, которого врач посоветовала придерживаться, – это ограничение нахождения на солнце, а также отказ от солярия. По словам Савиной, загар может привести к возникновению дерматозов, морщин и сухости кожи, а также появлению новообразований.

В случае если человек все же находится на солнце, ему необходимо нанести небольшое количество защитного крема на необходимые зоны и обновлять его каждые два часа, в особенности если человек находится под открытым солнцем, подчеркнула эксперт.

К старению кожи приводит и неверно подобранная уходовая косметика, например слишком жесткие средства очищения и скрабы, отметила она. Это в том числе приводит к возникновению высыпаний на коже.

Савина в том числе напомнила о необходимости смывать декоративную косметику перед сном и ложиться спать до 23:00. Также она призвала граждан спать не менее 8 часов, так как именно столько времени необходимо человеку для полного восстановления.

Если человек хочет отсрочить старение кожи и не видеть на ней высыпаний, необходимо заменить газировки обычной питьевой водой, резюмировала врач.

Ранее дерматолог и косметолог Светлана Евдокимова заявляла, что возникновение акне у взрослых может свидетельствовать о гормональном дисбалансе или сбое в работе внутренних органов. Также к возникновению прыщей может приводить косметика.

Она отметила, что только врач может назначить эффективное решение по борьбе с акне, учитывая гормональный фон, тип кожи, возраст и другие нюансы.



"Время новых": солнцезащитный крем M.aklive