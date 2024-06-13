Косметолог Эксоренко назвала неправильное питание причиной жирного блеска на коже

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Неправильное питание, включающее острую, жирную и сладкую пищу, является одним из факторов, приводящих к появлению жирного блеска на коже, рассказала врач-косметолог Жанна Эксоренко в беседе с "Газетой.ру".

Среди причин она также выделила использование агрессивных средств для очищения, которые пагубно влияют на состояние кожи. К ним, по мнению врача, относятся спиртовые лосьоны, так как они пересушивают кожу, что приводит к гиперпродукции кожного сала, и скрабы с крупными частицами – они усиливают воспаление в случае уже имеющихся высыпаний.

"Еще одним фактором является употребление алкоголя и никотина – это сильные канцерогены, нарушающие обменные процессы в коже", – подчеркнула Эксоренко.

По словам косметолога, зачастую активация работы сальных желез связана с гормональным фоном. Такое состояние кожи часто наблюдается у подростков. Еще одной причиной может стать предрасположенность.

Однако жирный блеск является не единственным признаком жирной кожи. Как отметила врач, среди других признаков выделяют лоснящуюся поверхность, тусклый вид, расширенные поры, а также серый оттенок и сосудистые сеточки.

"Справиться с этим неприятным состоянием, помочь подобрать правильный домашний уход и при необходимости назначить лечение помогут врач-дерматолог и врач-косметолог", – порекомендовала специалист.

В борьбе с жирной кожей Эксоренко посоветовала исключить умывание мылом, так как щелочь является средой для размножения бактерий. Вместо этого эксперт призвала включить в уход специализированные тоники, которые завершают процесс очищения и восстанавливают PH кожи, и увлажняющие средства.

Между тем бьюти-блогер Рия Горбунова назвала основные ошибки по уходу за кожей вокруг глаз. Так, по ее мнению, к ухудшению ее состояния могут привести игнорирование ухода, недостаток сна и чрезмерное растягивание кожи при нанесении продуктов. Горбунова порекомендовала выбирать уходовую косметику, соответствующую возрастным изменениям кожи. Важно регулярно пользоваться уходом и не наносить просроченную косметику. Также слишком агрессивное или неправильное удаление макияжа может травмировать кожу и привести к появлению морщин, заключила блогер.