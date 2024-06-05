Трихолог Нагайцева рекомендовала регулярно мыть голову в жару

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Трихолог Юлия Нагайцева посоветовала регулярно мыть голову в жаркую погоду, сообщает News.ru.

По словам эксперта, гигиенический уход за волосами в жаркую погоду не отличается от теплого или холодного времени года. Однако в жару мытье волос выходит на первый план, поскольку начинают активно работать потовые и сальные железы.

Специалист рекомендовала использовать термозащитные средства. Они защитят не только от потока горячего воздуха, но и от воздействия ультрафиолетовых лучей. Если человек долгое время находится в период активности солнца, ему следует носить головные уборы, потому что обжечь можно и кожу головы. Это в свою очередь приводит к выпадению волос осенью. Более того, солнечные ожоги могут повреждать волосы и способствовать потере пигмента.

Нагайцева советует использовать правильный шампунь. Так, если требуется мытье головы утром и вечером, можно рассмотреть вариант с дополнительным более мягким шампунем, который обычно идет с пометкой для ежедневного мытья. Помимо этого, можно воспользоваться дерматологическими шампунями для чувствительной кожи головы.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от избыточной жирности волос летом. Так, контролировать выработку секрета сальных желез помогают средства для волос с морской солью, включая шампуни и спреи. Стилисты также считают, что снизить жирность волос во время сушки можно, используя более щадящий режим сушки. Негативное влияние на волосы также оказывает жесткая вода, поэтому специалисты посоветовали прибегать к смягчающим средствам.

