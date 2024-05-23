Россиянам назвали три эффективных способа борьбы с жирными волосами летом

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Избавиться от избыточной жирности волос летом можно с помощью трех эффективных способов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Контролировать выработку секрета сальных желез помогают средства для волос с морской солью, включая шампуни и спреи. Для подсушивания волос можно использовать специальные маски раз в неделю.

При сушке волос феном не следует настраивать его на горячий воздух. Стилисты считают, что снизить жирность волос можно, используя более щадящий режим или естественную сушку.

Негативное влияние на волосы также оказывает жесткая вода. Из-за нее на коже головы скапливается налет и происходит нарушение работы сальных желез. Справиться с проблемой помогут смягчающие средства.

Ранее стало известно, что в 2024 году в тренде остаются стрижки слоями, пикси и боб. Парикмахер, стилист Лилия Левина отметила, что радуированные стрижки, стрижки в слоях, например шегги и маллет, также популярны. Однако прямой срез и ровные волосы одной длины, по словам стилиста, уже вышли из моды.

