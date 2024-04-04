Дерматовенеролог Захарова назвала заболевания, которые повышают риск появления перхоти

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Сахарный диабет и иммунодефицит повышают риск появления у человека перхоти. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Анна Захарова.

Перхоть – это любое сильное шелушение кожи головы, которое может быть вызвано разными причинами. Она не является заразной и не передается от человека к другим людям.

"Появление перхоти может быть связано с повышенной выработкой сальными железами кожи головы себума (кожного сала). Также с изменением его состава. Кроме того, с нарушением защитного барьера кожи головы и избыточным размножением дрожжевого грибка рода Malassezia на ней", – объясняет Захарова.





Анна Захарова врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Риск возникновения перхоти увеличивается при недугах вроде сахарного диабета и иммунодефицита. Также сильное шелушение кожи головы может сопровождать такие дерматологические заболевания, как себорейный дерматит, экзема, псориаз, атопический и контактный дерматит, ихтиоз и стригущий лишай.

Вместе с тем к факторам, предрасполагающим к появлению перхоти, эксперт отнесла хронические стрессы и изменение гормонального фона. Кроме того, погрешности в питании и неправильный уход за кожей головы. Например, чрезмерное ее мытье, частое расчесывание и использование некоторых косметических продуктов. В частности, неверно подобранных очищающих средств. Также вклад вносят генетическая предрасположенность и пол человека. Мужчины чаще, чем женщины, страдают от перхоти, обратила внимание Захарова.

При ее появлении рекомендуется обратиться к дерматологу. Врач поставит точный диагноз и назначит лечение, которое напрямую зависит от причины проблемы. До похода к специалисту стоит минимизировать факторы риска. "То есть научиться справляться со стрессом, добавить в рацион фрукты и пищу, богатую цинком, витаминами группы В, а также уменьшить потребление красного мяса, сахара и обработанных продуктов", – перечисляет эксперт.





Анна Захарова врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Нужно правильно ухаживать за волосами. Не мыть голову очень горячей водой, реже использовать средства для укладки, фен и плойки. При выборе специальных шампуней и других косметических продуктов в первую очередь необходимо ориентироваться на тип кожи.

Вместе с тем специалист призвала не пытаться избавиться от перхоти народными методами, поскольку их эффективность клинически не доказана.

Ранее россиян предупредили о рисках, связанных с мытьем головы один раз в месяц. По словам врача-дерматовенеролога, трихолога Юлии Нагайцевой, в результате скопления излишков кожного сала для патогенных бактерий появляется питательная среда. Это может привести к образованию гнойничковых поражений и даже выпадению волос.

