Трихолог предупредила о последствиях частого использования шампуней от перхоти

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Шампуни против перхоти не подходят для частого использования, предупредила трихолог Юлия Нагайцева. Об этом сообщает News.ru.

"Постоянное использование шампуней от перхоти не требуется, их можно использовать как профилактическое средство раз в неделю. Когда нет обострения, кожа находится в балансе, а использование шампуня с антимикотическими компонентами может нарушить это равновесие", – объяснила она.

Такие средства эксперт рекомендовала применять, если появляются зуд и покраснения кожи головы. Шампуни с антимикотическими веществами в период обострения могут использоваться на протяжении 10–14 дней, в более сложных случаях рекомендуется применять в течение месяца, уточнила трихолог.

После избавления от перхоти применять на постоянной основе такие шампуни не нужно, резюмировала Нагайцева.

Ранее эксперт рассказала, что многие люди с длинными волосами часто допускают распространенную ошибку по уходу за волосами летом – собирают их в тугие пучки. По словам специалиста, этого делать не следует.

Нагайцева подчеркнула, что сильное натяжение может стать причиной повреждения работы волосяных фолликулов, которое приведет к выпадению волос. Трихолог посоветовала девушкам использовать шелковые резинки или крабы.



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