Трихолог рекомендовала не собирать волосы в тугие пучки летом

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Многие люди с длинными волосами часто допускают распространенную ошибку по уходу за волосами летом – собирают их в тугие пучки, сообщает News.ru со ссылкой на трихолога Юлию Нагайцеву.

По словам эксперта, этого делать ни в коим случае нельзя. Нагайцева подчеркнула, что сильное натяжение может стать причиной повреждения работы волосяных фолликулов.

"Девушки собирают волосы в тугие пучки, но этого делать не надо. Натяжение приводит к повреждению работы волосяных фолликул и, как следствие, к выпадению волос", – заявила трихолог.

Нагайцева рекомендовала использовать шелковые резинки или крабы без сильного натяжения.

Ранее эксперт дала ряд советов по уходу за волосами летом. По ее словам, в этот период мыть голову следует по мере загрязнения. Вместе с этим она рекомендовала носить головные уборы, чтобы защитить кожу головы от солнца.

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