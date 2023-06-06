08:41Общество
Трихолог рекомендовала не собирать волосы в тугие пучки летом
Фото: 123RF/demkat
Многие люди с длинными волосами часто допускают распространенную ошибку по уходу за волосами летом – собирают их в тугие пучки, сообщает News.ru со ссылкой на трихолога Юлию Нагайцеву.
По словам эксперта, этого делать ни в коим случае нельзя. Нагайцева подчеркнула, что сильное натяжение может стать причиной повреждения работы волосяных фолликулов.
"Девушки собирают волосы в тугие пучки, но этого делать не надо. Натяжение приводит к повреждению работы волосяных фолликул и, как следствие, к выпадению волос", – заявила трихолог.
Нагайцева рекомендовала использовать шелковые резинки или крабы без сильного натяжения.
Ранее эксперт дала ряд советов по уходу за волосами летом. По ее словам, в этот период мыть голову следует по мере загрязнения. Вместе с этим она рекомендовала носить головные уборы, чтобы защитить кожу головы от солнца.
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