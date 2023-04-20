Эксперт заявила о неэффективности шампуней против выпадения волос

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Шампуни против выпадения волос помогают куда меньше, нежели сыворотки, лосьоны, ампульные концентраты со стимулирующими компонентами и иные косметические продукты. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-косметолога и эксперта Vichy Алтану Базылеву.

"Шампуни и маски от выпадения менее эффективны – они наносятся на кожу головы на непродолжительное время, поэтому у активных ингредиентов меньше возможности для того, чтобы оказать стимулирующее воздействие на луковицы волос", – заявила она.

Эксперт рекомендовала выбирать средства для волос, в составе которых есть аминексил, пептиды, кофеин, гинкго билоба, никотиновая кислота и аденозин.

Ранее трихолог Екатерина Денисова рассказала, что секущиеся волосы могут появиться из-за неправильного ухода, воздействия солнечных лучей и ограничений в питании. При этом спровоцировать сечение кончиков может регулярное использование красителей с высокопроцентными окислителями.