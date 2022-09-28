Трихолог развеяла пять мифов об уходе за волосами

При уходе за волосами люди часто руководствуются стандартными правилами, которые на деле оказываются не эффективны. Вместе с трихологом разбираемся, что – миф, а что действительно работает.



Миф 1. Выпадение волос можно вылечить шампунями

Лечебные шампуни не спасут волосы от выпадения, рассказала Москве 24 врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина. Их держат на голове максимум несколько минут, а потом смывают – вместе с активными компонентами, которые за это время не успевают "поработать". Поэтому и нет эффекта.

Если волосы начали сильно выпадать, врач посоветовала не терять время и сразу обращаться к специалисту. Трихологи в этом случае часто назначают лосьоны, которые следует наносить на голову один-два раза в день и не смывать длительное время.

Миф 2. Нужно стричь кончики, чтобы волосы росли быстрее

Волосы растут от корней, и стрижка кончиков никак не может ускорить этот процесс, утверждает эксперт. С помощью стрижки можно только улучшить внешний вид прически, если волосы на концах сильно повреждены.

Миф 3. Если сбрить волосы, они будут гуще расти

По мнению трихолога, такого быть не может. Волосы растут из фолликул, а их количество закладывается еще во время внутриутробного развития человека. В течение жизни как-то увеличить их число невозможно.

Отрастающие после бритья волосы только визуально и тактильно кажутся более густыми. Секрет лишь в том, что они пока находятся на одном уровне и не имеют тоненького кончика, отметила Терешина.

Миф 4. Мыть голову каждый день вредно

Волосы можно мыть хоть каждый день. Вредно – делать это неправильно, отметила врач.

"Прежде всего, шампунь должен соответствовать типу кожи. А кроме него, необходимо использовать кондиционер или маску. Причем, если волосы сухие и поврежденные, их лучше наносить в первую очередь и по всей длине волос, а потом уже мыть голову шампунем. Так стержни будут меньше повреждаться из-за трения и поверхностно-активных веществ (ПАВ), входящих в шампунь", – объяснила эксперт.

Больше всего, по ее мнению, волосы страдают, когда их массируют во время мытья, прижимая к коже головы. Вода делает волосы уязвимыми, чешуйки кутикулы в это время приподняты и цепляются друг за друга, происходит чрезмерное трение и, как следствие, спутывание волос.





Наталья Терешина врач-трихолог, дерматолог Не трите волосы друг о друга. Аккуратно распределите шампунь от корней к кончикам, а затем тщательно помойте кожу головы подушечками пальцев. Когда вы будете смывать пену водой, стержни волос очистятся сами.

После мытья мокрые волосы не надо закручивать и заворачивать в полотенце. Это приводит к перерастяжению стержня волос и в дальнейшем к его обламыванию. Волосы следует лишь аккуратно отжать полотенцем по всей длине.

Миф 5. Шампуни нужно менять, иначе волосы "привыкают"

Если вы подобрали шампунь по типу кожи головы и вам с ним хорошо: не зудит, не болит и так далее, то и менять его ни к чему. Тем более что, если менять шампунь часто, это может привести к появлению перхоти и другим нежелательным явлениям, подчеркнула трихолог.