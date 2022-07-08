Эндокринолог рассказала, какие гормональные нарушения приводят к выпадению волос

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Свиридонова рассказала Москве 24, что выпадение волос иногда начинается в результате гормональных нарушений. Причиной может быть гипотиреоз – нехватка гормонов щитовидной железы – или избыток мужских половых гормонов (андрогенов) как у мужчин, так и у женщин.
"Вопреки общепринятому мнению, выпадение волос в связи с гормональными нарушениями распространено не сильно. Однако, если причина проблемы именно в этом, важно ее как можно раньше установить и начать лечение", – отметила эндокринолог.
При этом врач напомнила, что не стоит обращаться к специалистам за диагностикой, если ежедневно выпадает несколько волос. Такое происходит даже у совершенно здоровых людей. По разным данным, нормальным считается выпадение от 50 до 180 в день. Но от этого шевелюра не станет реже, так как им на смену тут же начнут расти новые.
При появлении подобных симптомов для начала надо обратиться к врачу-дерматологу или трихологу. Он порекомендует базовые анализы крови, проведет трихоскопию – изучение характера роста волос под микроскопом. Если заподозрит, что причина проблемы может быть в гормональных или обменных нарушениях, отправит пациента к эндокринологу.
"Если эндокринолог выявит наличие гипотиреоза, его легко будет компенсировать грамотно подобранным лечением. При этом устранить избыток андрогенов бывает сложнее", – отметила эксперт.
Чрезмерная продукция мужских половых гормонов может развиваться из-за врожденного нарушения их синтеза в надпочечниках, синдрома поликистозных яичников или опухолей надпочечников. Их лечением занимаются узкие специалисты: эндокринологи, гинекологи и хирурги.
Способов лечения такой проблемы очень много. Врач может назначить местные препараты или специальные процедуры, а может прописать таблетки, которые будут блокировать действие андрогенов на кожные рецепторы.
Ранее врач-трихолог Ирина Котова рассказала, что голову лучше мыть не более одного раза в день. По ее словам, если процедуру проводить слишком часто, то существует риск смыть микрофлору, которая обеспечивает нормальное функционирование кожи головы, и разовьется дерматит.
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